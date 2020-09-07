Воздух нашего долголетия: что мешает дышать полной грудью в Молдове - видео

Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 7 сентября Международным днем чистого воздуха для голубого неба, в нынешнем году он проводится впервые. А каким воздухом дышим мы в Республике Молдова?

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается впервые в этом году, 7 сентября. Решение Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла на своей сессии 19 декабря 2019 года.

Приуроченный ко Дню чистого воздуха видеоматериал подготовили представители молдавской научной среды.

Институт химии и Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды контролируют 26 загрязнителей воздуха в Республике Молдова. Международное сообщество держит на пульсе еще 12. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет мониторинг 36 загрязнителей воздуха, указывая на их влияние на здоровье.

"Индекс качества воздуха основан на измерении выбросов взвешенных частиц (PM2,5 и PM10), тропосферного озона (O3), диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO). На основе данных мониторинга Государственная гидрометеорологическая служба ежедневно составляет карту загрязнения воздуха в муниципиях Кишинев, Белцы, а также предельно допустимые концентрации", - отмечает Институт химии на своей странице в Facebook.

Карту, которую составляет Госгидромет, можно посмотреть здесь.

Источники загрязнения воздуха в Республике Молдова

По данным Агентства охраны окружающей среды, сильнее всего воздух загрязнен в Кишиневе. На втором месте - Бельцы.

В целом, Республика Молдова сталкивается с тремя типами источников загрязнения атмосферного воздуха: стационарные, к ним относятся электростанции (ТЭЦ), котельные, промышленные предприятия; мобильные источники, к которым относятся автомобильная, железнодорожная, авиационная, речная, сельскохозяйственная техника. Кроме того, происходит трансграничный перенос загрязнителей - это означает, что к нам поступают выбросы из других стран.

По официальным данным, автомобильный транспорт дает 88% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн.

Вредные выбросы от автомобильного транспорта - это "коктейль" из большого количества углеводородов, оксидов углерода, оксидов азота и серы.Чем хуже техническое состояние автомобилей и чем ниже качество используемого топлива, тем вреднее выбросы.

В то же время, по мнению экологов, важным источником загрязнения воздуха в Кишиневе служат стройплощадки, не огороженные должным образом.

Пандемия COVID-19 напомнила о важности чистого воздуха

Этой весной, когда люди ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, планета вздохнула с облегчением, сообщили экологи всего мира. Они поведали о благотворном влиянии карантина на окружающую среду. В марте-апреле дышать легче стало и в столице.

"Действительно, воздух в Кишиневе стал чище из-за того, что по городу ездило небольшое количество автомобилей, которые служат одним из самых весомых источников загрязнения", - рассказал Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий, комментируя влияние карантина на качество воздуха. Он также отметил положительное влияние на это процесс остановки значительного числа производств.

Анатолий Прохницкий подчеркнул: если мы хотим, чтобы воздух в Кишиневе оставался пригодным для дыхания, даже после отмены чрезвычайного положения и режима самоизоляции необходимо мобилизовать все ответственные за этот вопрос структуры.

По словам эколога, массовое загрязнение воздуха может вызвать новую волну инфекций, ведь врачи говорят, что COVID-19 поражает в первую очередь дыхательные пути.

Снижению загрязнения воздуха может помочь растительный ковер: было бы замечательно, если бы любой кусочек земли в Кишиневе был покрыт травой, не оставляя почву голой на ветру.

"У нас есть много земли, на которой обязательно нужен газон. Фактически, у нас есть пустая земля, которая летом становится очень серьезным источником пылевого загрязнения воздуха", - пояснил Анатолий Прохницкий.

По словам эколога, в Кишиневе нет комплексной и полной системы мониторинга качества воздуха, но она абсолютно необходима.

Иными словами, система очистки выхлопных газов, установленная еще на стадии производства, на многих автомобилях не работает. Почему? Потому что многие автовладельцы демонтировали ее, оправдывая свое решение высокой стоимостью обслуживания.

Если автомобили и оснащены системами очистки выхлопных газов, никто их особо не проверяет. Хотя такого рода контроль можно было бы включить в процедуру ежегодного техосмотра, полагает Анатолий Прохницкий.

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