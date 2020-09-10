14:10 10 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск

"Идет игра". Почему в ЕС заблокированы санкции против Белоруссии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Мнение
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/mnenie/20200910/31618652/Idet-igra-Pochemu-v-ES-zablokirovany-sanktsii-protiv-Belorussii.html

Bloomberg сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии. Свой взгляд на ситуацию представил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Евросоюзе давно нет единства позиции в отношении санкций, а радикальные политики перестали быть в тренде. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Президент Белоруссии А. Лукашенко дал интервью российским журналистам.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Эмоциональное интервью Лукашенко: какой вопрос взволновал президента Беларуси

Ранее стало известно, что Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Как отмечает издание Bloomberg, средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении Минска мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил, что две крупные европейские страны – Франция и Германия – давно сменили свою позицию, они не заинтересованы в том, чтобы вообще объявлять экономические санкции.

"То есть в Европе – раскол. Все события в Беларуси организовывают такие страны, как Польша, Литва, при поддержке Великобритании и различных американских фондов – не Вашингтона, не Белого дома, а американских демократов, сторонников (Джорджа) Сороса и так далее. Те, кто наступает в Белоруссии, лоббируют санкции и в отношении России, и в отношении Беларуси, но они уже не получают тотальной поддержки. Идет игра. И нет прежнего единства и желания объявлять дополнительные санкции", - считает эксперт.

Здание МИД Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск подготовит ответ странам, которые ввели санкции для Беларуси

Лепехин также подчеркнул, что радикально настроенные политики в Беларуси утратили поддержку извне.

"Почему белорусская "революция" не имеет шансов на продолжение? Именно потому, что оголтелых сторонников свержения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, а именно – польских, литовских политиков, уже не поддерживают многие другие страны в Европе. Революция захлебывается, попытка перевести в силовую фазу не проходит, Россия обещала Белоруссии поддержку. Все это понимают на Западе", – сказал Лепехин.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Беларуси президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели Эстония, Латвия и Литва. По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться