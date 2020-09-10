"Идет игра". Почему в ЕС заблокированы санкции против Белоруссии

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Евросоюзе давно нет единства позиции в отношении санкций, а радикальные политики перестали быть в тренде. Такое мнение высказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Ранее стало известно, что Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Как отмечает издание Bloomberg, средиземноморское государство не стало соглашаться с предложенными в отношении Минска мерами, добиваясь включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра.

Для принятия санкций против Белоруссии необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил, что две крупные европейские страны – Франция и Германия – давно сменили свою позицию, они не заинтересованы в том, чтобы вообще объявлять экономические санкции.

"То есть в Европе – раскол. Все события в Беларуси организовывают такие страны, как Польша, Литва, при поддержке Великобритании и различных американских фондов – не Вашингтона, не Белого дома, а американских демократов, сторонников (Джорджа) Сороса и так далее. Те, кто наступает в Белоруссии, лоббируют санкции и в отношении России, и в отношении Беларуси, но они уже не получают тотальной поддержки. Идет игра. И нет прежнего единства и желания объявлять дополнительные санкции", - считает эксперт.

Лепехин также подчеркнул, что радикально настроенные политики в Беларуси утратили поддержку извне.

"Почему белорусская "революция" не имеет шансов на продолжение? Именно потому, что оголтелых сторонников свержения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, а именно – польских, литовских политиков, уже не поддерживают многие другие страны в Европе. Революция захлебывается, попытка перевести в силовую фазу не проходит, Россия обещала Белоруссии поддержку. Все это понимают на Западе", – сказал Лепехин.

Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Беларуси президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры Евросоюза договорились о введении индивидуальных санкций по Минску за применение насилия против демонстрантов и, как считают в ЕС, фальсификацию выборов. Запрет на въезд на территорию своих стран для 30 белорусских чиновников уже ввели Эстония, Латвия и Литва. По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз продолжает работу над списком лиц, против которых планируются ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси.

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