"Стучатся в открытую дверь". Москва предостерегает США от крупной ошибки

Россия выступает за сохранение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ-3) и призывает США продлить его.

Переговоры тянутся с лета. Вашингтон требует пересмотра документа, Москва отказывается что-то менять. В чем суть проблемы, разбирались корреспонденты РИА Новости Галия Ибрагимова и Софья Мельничук.

"Мы не слышим реакции"

"Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами", — сказал Владимир Путин на открытии 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Российский президент призвал страны к сдержанности и в развертывании новых ракетных систем. В прошлом году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), после чего Москва объявила мораторий на их размещение в Европе. Путин подчеркнул: "До тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США".

"Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — добавил он.

Пролонгировать СНВ-3 не раз рекомендовал Антониу Гутерриш. А вот на требование США подключить к договору Китай генсек ООН отреагировал негативно. От "крупной ошибки" американцев предостерегал и постпред России Василий Небензя.

Столпы стратегической безопасности

ДСНВ-3 — основополагающий документ в сфере контроля над ядерными технологиями. Подписав его в 2010-м, Москва и Вашингтон обязались сокращать стратегические арсеналы. Процесс пошел еще в начале семидесятых, когда противники в холодной войне заключили первый Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). С тех пор в этой области принято семь двусторонних соглашений.

США никогда не ставили их под сомнение, но президентство Дональда Трампа все изменило. Глава Белого дома стремится адаптировать договоренности к современным реалиям, и перспектива новой гонки вооружений его не пугает.

Решение о выходе из ДРСМД в августе 2019-го США объяснили претензиями к России. Главная — что Москва якобы испытала запрещенную документом ракету SSC-8 (в российской классификации — 9M729). Внятных доказательств американцы не представили.

Впрочем, в неформальных беседах они признавались: проблема не в действиях Москвы.

Пентагон заподозрил КНР в создании ракет малой и средней дальности и потребовал, чтобы китайские власти присоединились к переговорам по стратегическим вооружениям. Пекин эти пожелания проигнорировал.

В мае 2020-го США вышли из Договора по открытому небу (ДОН) и снова обвинили Москву — мол, русские препятствует инспекционным полетам. Минобороны России это опровергло. В ведомстве полагают, что американцы намерены активнее осваивать космос, а ДОН связывал им руки.

Ядерный паритет

"США и НАТО беспокоит, что ядерная программа Китая стремительно развивается. Похоже, китайцы в этом вопросе намерены достичь паритета с Вашингтоном и Москвой", — объяснил летом спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Недовольство Вашингтона вызывает и то, что ДСНВ-3 не ограничивает увеличение тактического ядерного потенциала России. Нынешний механизм верификации стратегических вооружений Биллингсли тоже раскритиковал.

Дискуссии все же стартовали, но американцы выдвинули очередные условия. "США требуют включить в разговор новейшие российские вооружения, что означает стучаться в открытую дверь", — заявил российский министр.

"Хорошее предложение"

Второй раунд встреч завершился в сентябре — без прорывов. У США новое требование — принять дополнительные рамочные соглашения.

Туда американцы предлагают внести не только стратегические, но и тактические ядерные арсеналы. Единственная уступка — Вашингтон согласился повременить с подключением к переговорному процессу Китая.

"Мы сделали России хорошее предложение", — высказался Биллингсли.

В российском МИД сообщили, что Москва продлит договор лишь в нынешнем виде. Срок его действия истекает уже через несколько месяцев, и нет времени что-то менять. В ведомстве отметили, что процесс согласования затянули сами американцы.

Лавров: Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками СНВ-3>>>

"Если США готовы вырабатывать нечто новое на основе баланса интересов, тогда сделка будет возможна. Но понадобится время", — прокомментировал ситуацию замглавы МИД России Сергей Рябков.

"США в погоне за преференциями"

"Альтернатив немного: либо продлевать ДСНВ-3 без изменений, либо окончательно от него отказаться", — полагает специалист по проблемам контроля над вооружениями Евгений Мясников.

Главную ценность договора он видит в системе верификации стратегических вооружений. "В прежние времена сложно было контролировать действия друг друга. Стороны исходили из наихудшего сценария, что наращивало напряжение. Если система развалится, риск повторения прошлого возрастет", — предостерегает эксперт.

Директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин не сомневается: договор продлят. Требования США он расценивает как игру на повышение ставок.

"Трамп в своем амплуа: перед заключением сделки хочет выторговать больше преференций. Но времени практически не осталось, и американцы на пролонгацию пойдут. Новые условия — предмет дальнейшего обсуждения. Тем более что и у России есть предложения по тактическому ядерному арсеналу и американскому оружию в Европе", — рассуждает эксперт.

Он указывает, что в ДНСВ-3 не входят беспилотные системы, хотя их можно рассматривать как носители ядерного оружия.

"Беспилотники вызывают у России много вопросов. По сути, это та же крылатая ракета — из-за многоразового использования она представляет серьезную опасность. Но в рамках встреч по ДНСВ-3 Москва эту тему пока не форсирует", — замечает Козюлин.

По его словам, сохранение системы контроля зависит сейчас в основном от США. Если Вашингтон согласится на диалог, то в перспективе к нему можно подключить Китай, Францию, Великобританию, Индию, Пакистан — государства, обладающие ядерным оружием.

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