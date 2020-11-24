Войти дважды в один ДОН. Вернется ли Байден в договоры с Россией

Шестимесячный срок со дня уведомления Соединенными Штатами о выходе из Договора по открытому небу истек. Вашингтон больше не участвует в сделке, которую "Россия грубо нарушала годами".

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik, Софья Мельничук. Администрация Трампа считает, что выводит страну из устаревших договоров, "дававших преимущества противникам ценой национальной безопасности". Теперь Москва намерена добиваться от оставшихся в соглашении гарантий выполнения обязательств. Есть ли шанс на то, что команда Байдена вновь откроет американское небо, разбиралась корреспондент РИА Новости.

Нет ДОН без доверия

Одна из главных претензий Белого дома к Москве — ограничение инспекционных полетов над некоторыми районами, а именно: Южной Осетией, Абхазией, Чечней и Калининградом. Американцы в ответ закрыли небо Аляски и островов в Тихом океане.

Согласно договору, с 2002 года 35 стран-участниц могут проводить разведывательные полеты над территориями друг друга. Полученные данные доступны всем. При этом самолеты не вооружены, видеоаппаратуру предварительно проверяют, а на борту находится представитель инспектируемой страны.

В 2019-м в рамках ДОН состоялось более 1,5 тысячи таких полетов. Но контроль и укрепление доверия между странами — не единственная цель. Тут бывают и важные политические сигналы. Например, после начала конфликта в Донбассе США выполняли полеты над востоком Украины в знак поддержки Киева.

Нечистоплотные игры

В Кремле считают этот договор очень важным фактором взаимного доверия и контроля над вооружением. Выход из соглашения США делает его нежизнеспособным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако Москва продолжит соблюдать положения документа — при нескольких условиях, подчеркивали в МИД.

Первое — европейские страны гарантируют, что не передадут данные своих облетов Соединенным Штатам. Второе — российские самолеты смогут инспектировать американские объекты в Европе. Пока никаких гарантий не поступило, и Москву это категорически не устраивает.

"Не секрет, что США требуют от союзников пойти на подписание документов, в соответствии с которыми после выхода Вашингтона (из ДОН. — Прим. ред.) они будут передавать американской стороне информацию, полученную по итогам наблюдательных полетов над Россией, — говорил Константин Гаврилов, руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. — Это не просто нарушение ДОН, это — нечистоплотные игры на ниве договора, который стал очередной жертвой в стратегии Вашингтона на планомерный вывод из строя звеньев международной архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения".

"Это безумие"

Выход США из ДОН в первую очередь бьет по союзникам Вашингтона в Европе. Им важен доступ к данным, которые собирали американские самолеты. Представители нескольких европейских стран выражали сожаление по поводу решения Вашингтона. "Мы понимаем, что были трудности, связанные с соблюдением положений со стороны России. Однако это, на наш взгляд, не повод выходить из договора", — говорил глава МИД Германии Хайко Маас.

Во французском внешнеполитическом ведомстве указывали, что США не предоставили доказательств нарушений соглашения Москвой. В совместном заявлении Испания, Бельгия, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция подчеркнули, что ДОН остается "функционирующим и полезным".

В самих Штатах нет единодушия по этому вопросу. Например, член комитета сената по международным отношениям Роберт Менендес так оценивает действия Белого дома: "Президент Трамп нагло проигнорировал закон и в одностороннем порядке совершил политически мотивированный выход даже после того, как проиграл президентские выборы".

"Это безумие", — комментировал генерал ВВС США и бывший директор Агентства национальной безопасности, директор ЦРУ Майкл Хайден. Глава Госдепа при Рональде Рейгане Джордж Шульц, министр обороны при Джордже Буше Уильям Перри и бывший сенатор и неофициальный советник Барака Обамы Сэмьюэл Нанн отправили в Белый дом письмо с призывом сохранить Договор по открытому небу.

Конец соглашений

За четыре года президентства Дональда Трампа весь мир убедился: в контроле над вооружениями он не заинтересован. В 2018-м американский лидер объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий — иранской ядерной сделки 2015 года — под предлогом того, что Тегеран ее не соблюдает.

Спустя год та же участь постигла Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

В 2020-м источники в администрации рассказали, что в Белом доме обсуждали ядерные испытания — впервые с 1992 года. Это нарушило бы мораторий, который распространяется на США, Россию, Китай, Британию и Францию.

Неясна судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) 2010 года. Второй раунд переговоров завершился в сентябре, США предложили России ряд дополнительных условий, среди которых есть невыполнимое: подключение к соглашению Китая. СНВ-3 истекает в феврале, и опрошенные РИА Новости эксперты сильно сомневаются, что его удастся продлить.

Как бы то ни было, Договор по открытому небу, скорее всего, станет последней жертвой администрации Дональда Трампа. Джо Байдена рано поздравлять с официальной победой, но вероятность того, что он займет Овальный кабинет, растет с каждым днем.

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Некоторые эксперты считают, что Байдену стоило бы подумать о возвращении в Договор по открытому небу. Однако это вряд ли произойдет, полагает Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

"В США за несколько десятилетий сложилась четкая позиция: если они выходят из соглашения по контролю за вооружениями, они туда не возвращаются, — говорит он в беседе с РИА Новости. — Более того, претензии к России по ДОН Штаты предъявляли много лет, еще при администрации Обамы. Существует консенсус между Белым домом, Пентагоном и разведсообществом о том, что Москва не в полной мере соблюдает и нарушает положения документа".

К тому же, указывает эксперт, возвращение в договор потребует ратификации решения верхней палатой конгресса. Учитывая, что она может вновь оказаться под контролем республиканцев, это сулит новые проблемы.

Однако даже если Байден решит отменить решение предшественника, это займет время. "К тому же сейчас Трамп создает дополнительные препятствия", — отмечает в разговоре с РИА Новости Олег Шакиров, консультант ПИР-центра, старший эксперт Центра перспективных управленческих решений. Речь о намерениях Белого дома заставить ВВС страны избавиться от самолетов, которые используются для наблюдательных полетов.

"Долгое время конгресс из-за действий республиканцев не выделял средства на их модернизацию, и борьба эта была направлена на подрыв ДОН, — поясняет собеседник агентства. — Без наблюдательных самолетов возвращаться будет сложнее".

Помимо этого, добавляет Шакиров, нужно учитывать, кто займет кресла в кабинете Байдена. Так, Майкл Карпентер — бывший советник по внешней политике, например, тоже выступал против участия США в ДОН, так как Россия якобы собирает информацию об американской инфраструктуре для зловредных действий.

Если говорить более масштабно, главная идея Байдена — восстановление доверительных отношений с Европой, подчеркивает Шакиров. И учитывая, что для нее договор важен, возможно, США к нему пусть и не сразу, но вернутся — ради союзников.

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