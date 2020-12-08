Беловежский сговор: как мы умеем ломать и не умеем строить

В своих воспоминаниях Буш-старший позже писал, что Ельцин позвонил ему прямо из охотничьего домика в Беловежской пуще и заявил: "Горбачев еще не знает этих результатов... Уважаемый Джордж... это чрезвычайно, чрезвычайно важно…"

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik, Владимир Бычков. Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

Бывший ближайший соратник Ельцина Михаил Полторанин уже в наше время в одном из интервью на вопрос о том, какую роль сыграл Ельцин в подготовке Беловежского соглашения, сказал: "Ельцин сыграл решающую роль. Ему было ничего не жалко. Ему было все равно... лишь бы быть во власти. Он сошелся с Горбачевым, которому тоже было, в общем-то, на все наплевать, и они только "рисовали" борьбу между собой. Но на самом-то деле никакой борьбы не было! Они в буквальном смысле договаривались ночами".

© Sputnik / Sergey Guneev Президент РСФСР Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.

Со своей стороны, Горбачев сдавал позиции Союза на международном уровне. 3 декабря 1989 года в ходе встречи на Мальте они с президентом Джорджем Бушем-старшим заявили, что СССР и США более не являются противниками. Этот день вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны. Хотя многие нынешние политологи называют итоги этой встречи "политическим Чернобылем". Буш-старший, едва познакомившись с Горбачевым в 1985 году, сказал: "Наша задача — не помогать ему, а так действовать в интересах США, чтобы влиять на его политику в нужном нам направлении". Генри Киссинджер предложил взять курс на реинтеграцию Восточной Европы с Западной без СССР. При этом Горбачеву пообещали не использовать изменения в странах Восточной Европы в ущерб интересам безопасности Советского Союза.

© Sputnik / Yuriy Somov Совместная пресс-конференция председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша.

Перед встречей на Мальте глава президентской администрации Джон Сунуну сказал откровенно: "Мы крепко ударим по [Горбачеву]... он у нас полетит кувырком". Буш-старший был еще афористичнее: "Правильно. Мы свалимся на них, как банда взломщиков!"

Американцы чувствовали неуверенность позиции советского лидера. Поэтому вскоре после Мальты госсекретарь Джеймс Бейкер на встрече в Москве с Горбачевым уже стал говорить о том, что США выступают за "объединенную Германию как члена НАТО, а не нейтральную". И при этом Бейкер заверял, что юрисдикция НАТО не распространится далее на Восток "ни на дюйм от своих настоящих позиций".

Политологи говорят, будто Горбачев считал, что в обмен на уступки он получит западную финансовую помощь. Однако в июле 1991 года на саммите "Большой семерки" в Лондоне Буш-старший разбил эти мечты в прах. Дескать, в этом вопросе "нет ясности". Горбачев, по воспоминаниям, покинул Лондон подавленным. Советник президента США по нацбезопасности Брент Скоукрофт так описал ситуацию: "Горбачев приехал забрать то, что, как он считал, ему причитается... Как будто он сам не понимает всей серьезности проблем". На это Буш-старший лишь заметил: "Парень, похоже, разбит в пух и прах, не так ли?"

© AP Photo / Dennis Cook Президент США Джордж Буш смотрит на часы во время совместной пресс-конференции с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Лондоне, 1991 год.

Но вернемся к Беловежскому соглашению. По словам Полторанина, "идею президентства Ельцин привез из Америки еще в 1989 году. В США с нашими политиками велась большая работа. А Ельцин сильно поддавался влиянию".

Председатель КГБ Владимир Крючков в июне 1991 года на закрытом заседании Верховного Совета СССР сообщил, что в стране действует не менее 2200 вражеских агентов влияния. Работу по развалу СССР вели мощные силы, находившиеся за рубежом. Об этом откровенно заявил Джордж Буш-старший: "Одержана величайшая победа над СССР, причем руками его внутренней оппозиции"...

Ельцин в своей книге "Записки президента" так описывает свои чувства в момент "беловежских похорон" СССР: "Вдруг пришло ощущение какой-то свободы, легкости... Я почувствовал сердцем: большие решения надо принимать легко..." Это легкое решение было отпраздновано большим застольем. В своих воспоминаниях Буш-старший написал, что Ельцин позвонил ему прямо из охотничьего домика в Беловежской пуще и заявил: "Горбачев еще не знает этих результатов... Уважаемый Джордж... это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не мог подождать даже десяти минут, чтобы не позвонить Вам".

Мне понятна твоя вековая печаль,

Беловежская пуща, Беловежская пуща...

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