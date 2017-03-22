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ЧП в Лондоне, 22 марта 2017

Теракт в Лондоне: сведений о пострадавших гражданах Молдовы пока нет

© REUTERS/ Hannah McKay
В Молдове
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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
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Пока для беспокойства о судьбе граждан Молдовы в Лондоне нет оснований

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Посольство Молдовы в Великобритании не располагает информацией о пострадавших в результате теракта в Лондоне наших соотечественников.

В среду в Лондоне автомобиль на Вестминстерском мосту заехал на тротуар, где Далее преступники доехали до британского парламента. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка удар ножом, после чего был застрелен. СМИ сообщают, что в нападении могли участвовать два человека. Пришедшие на место инцидента врачи отметили, что пострадавшие получили катастрофические ранения.

Теракт в Великобритании
© REUTERS/ Stefan Wermuth
Детали происшествия в Великобритании: что говорят очевидцы

"На данный момент у нас нет информации о пострадавших соотечественниках. Мы находимся постоянно на связи с правоохранительными органами. Рекомендуем гражданам Молдовы, находящимся в Лондоне, следовать указаниям британских властей и воздерживаться от посещения места происшествий", — сообщил по телефону корреспонденту Sputnik представитель дипмиссии.

Между тем в редакцию Sputnik Молдова звонят читатели и интересуются последними событиями в столице Британии, они также выразили обеспокоенность о судьбах своих родственников. Журналисты агентства связались с некоторыми нашими соотечественниками, которые живут и работают в Лондоне, чтобы узнать их реакцию о произошедшем теракте.

"Это правительственный район. Возможно на тот момент там были только туристы. В другом районе — спокойно. Если честно, то никто не охвачен паникой. Может потому, что люди уверены в безопасности. Не знаю", — рассказал Думитру Лунгу.

"Находился на работе, когда увидел эти новости. Сейчас еду домой в метро. Обстановка спокойная. Как обычно. Насколько знаю, на тот момент все мои друзья были на работе, и никто не находился в зоне происшествия", — отметил Раду Плэмэдяла.

"Я на работе сейчас. Все спокойно. Никто из родственников не звонил", — заявил Теодор Цуркану.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции не сообщает о том, есть ли в Лондоне среди пострадавших в результате теракта граждане Молдовы. Спустя несколько часов после трагедии на сайте ведомства отсутствует соответствующая информация.

Другие материалы по этой теме, читайте в сюжете Sputnik Молдова.

Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
Теги:
теракт в лондоне, молдаване, теракт, Молдова
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