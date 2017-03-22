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Президент Молдовы выразил соболезнования британцам

© Sputnik/ Евгений Панасенко
В Молдове
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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
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Молдова соболезнует в связи с терактом в Лондоне и осуждает любые акты насилия, заявил президент страны Игорь Додон

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент республики Игорь Додон выразил соболезнования народу Великобритании в связи с серией терактов в Лондоне.

"В эти тяжелые для народа Великобритании моменты от имени Молдовы и лично от себя выражаю соболезнования семьям погибших", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этих двух инцидентах.

"Молдова решительно осуждает любые акты насилия и солидарна с властями Великобритании в борьбе против терроризма", — подчеркнул Додон.

ЧП в Лондоне, 22 марта 2017
© REUTERS/ Hannah McKay
Теракт в Лондоне: сведений о пострадавших гражданах Молдовы пока нет

Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. В результате теракта погибли четыре человека, ранены по меньшей мере двадцать.  

В среду в Лондоне автомобиль на Вестминстерском мосту заехал на тротуар, где сбил множество людей. Далее преступники доехали до британского парламента. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка удар ножом, после чего был застрелен. СМИ сообщают, что в нападении могли участвовать два человека. Пришедшие на место инцидента врачи отметили, что пострадавшие получили катастрофические ранения.

Другие материалы по этой теме читайте в сюжете Sputnik Молдова.

Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
Теги:
соболезнование, память, теракт в лондоне, теракт, Молдова
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