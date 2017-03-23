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ГЭС, вид на Дубэссары

Приднестровье может остаться без ГЭС

© Sputnik / RODION PROCA
В Молдове
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Сумма решения вопроса по Дубоссарской гидроэлектростанции - 60 миллионов долларов, говорят в органах исполнительной власти непризнанной ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссарская ГЭС нуждается в капитальных финансовых вложениях, необходимых для реконструкции предприятия. Об этом рассказали руководители станции во время визита главы исполнительной власти региона Александра Мартынова.

"По словам руководства станции, объект нуждается в масштабных капитальных вложениях, которые составляют порядка 60 миллионов долларов", — сообщили в правительственной пресс-службе.

Александр Мартынов в свою очередь отметил, что вопрос о реконструкции Дубосарсской ГЭС в исполнительном органе власти держат на контроле.

"Будем содействовать поиску инвесторов и привлечению дешевых кредитов, чтобы такая реконструкция состоялась", — подчеркнул он.

Обмеление Днестра, апрель 2016 г
© Sputnik/ Igor Vzorov
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В недавнем интервью корреспонденту Sputnik эколог, председатель общественной организации Ecospectr Иван Игнатьев по поводу последствий от строительства Украиной новых гидротехнических сооружений на Днестре отметил большие риски в том числе и для энергетической безопасности приднестровского региона.

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По его словам, даже сейчас Дубоссарская ГЭС работает в половину силы, поскольку экологические попуски, которые должна сбрасывать Украина, гораздо ниже того необходимого минимума, который позволяет компенсировать недостаток воды в нижней части Днестра, где и расположена Дубоссарская ГЭС. А неполноценное использование гидроузла может привести к потере генерирующей мощности этой станции. В этом случае придется больше задействовать Молдавскую ГРЭС, что приведет к удорожанию энергоресурсов для потребителей.

Молдавский грэс
© Sputnik / RODION PROCA
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"Если максимальные пропуски через дубоссарскую плотину могут быть 400 кубических метров в секунду, то сейчас они меньше 200 кубических метров, а в летнее и осеннее время ситуация и того хуже — они достигали лишь 140 кубических метров", — отметил он.

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Дубоссарская ГЭС строилась с 1951 по 1954 года и для обеспечения нужд населения стала работать с 1955 года. Мощность ее составляет 48 тыс. кВт. Назначение гидроузла комплексное — это энерго- и водоснабжение, орошение, рыболовство.

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Теги:
ГЭС, Молдова, Приднестровье
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