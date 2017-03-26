Снимок молдавского фотографа стал хитом в соцсетях

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Молдавская весна манит многих на природу за новыми впечатлениями, к её разноцветию, особенному свежему воздуху, наполненному невероятными запахами.

Потянулись к лесам, лугам, речкам и люди искусства.

Известный молдавский фотограф Игорь Взоров активно публикует свои работы в соцсетях. Накануне его "весенняя коллекция" пополнилась ещё одним удачным снимком, вызвав бурю эмоций у многих посетителей FB. В кадр Взорова на этот раз попала очень симпатичная буренка, пасущаяся на лугу.

Фурчены в изумрудной палитре. Posted by Igor Vzorov on 25 Martie 2017

Как рассказал Sputnik сам Взоров, "коровка из села Фурчены и впрямь впечатлила сильно". Глядя на фурченскую красавицу вспоминаются слова из песенки, прозвучавшей в замечательном мультфильме советских времен: "пейте дети молоко — будете здоровы".