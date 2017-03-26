Непонятная ситуация с добычей газа стала причиной протестов в Гагаузии

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Дороги республиканского значения участники акции перекрыли в воскресенье в Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге. Движение автотранспорта было частично заблокировано.

Одним из требований протестующих была отмена реализации на территории Гагаузской автономии договора с американской компанией о разведке и последующей добыче нефти и газа, сообщает Gagauzinfo.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Кишиневе продолжаются протесты

После вмешательства полиции в Чадыр-Лунге дорога была разблокирована.

В начале января правительство подписало договор о концессии с американской компанией Frontera Resources International на разведку нефти и газа с последующей их добычей. Первые пять лет компания посвятит исключительно поиску залежей нефти и газа в Молдове, работы затронут треть территории страны — в периметре от Унген до Бессарабки, ближе к румынской границе.

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах ранее выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения. Она подчеркнула, что в документе нет ясности, будут ли изыскания сопровождаться добычей сланцевого газа, которая, по ее словам, производится варварским методом и наносит ущерб экологии.

"После изучения договора надо будет провести публичные обсуждения и вынести решение о необходимости такой концессии для автономии, — отметила Влах.

Недавно президент страны Игорь Додон также озвучил свою позицию по "газовому договору с американской компанией", подчеркнув, что данный вопрос требует тщательного изучения. Подробно об этом можно узнать в материале Sputnik Молдова>>>

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