В Молдове пройдет акция "День Добрых Дел"

Члены республиканского волонтерского центра Молдовы расскажут о предстоящих акциях "дня добрых дел", которые планируется провести в ближайшее время в Кишиневе и других девяти населенных пунктах страны. Свои вопросы к участникам пресс-конференции вы можете выслать на электронный адрес, указанный в аккредитации.
В мероприятии примут участие:
— директор Республиканского Волонтерского Центра (РВЦ) Николай РАЙЛЯН;
— менеджер проекта "День Добрых Дел" Александра ГОРБАТАЯ;
— менеджер массовых культурных мероприятий РВЦ Никита СОЛОВЬЕВ.
Аккредитация:
e-mail: presscentre@sputniknews.com
Тел.: +(373) 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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