Тирасполь и Кишинев договорились о созыве встречи в формате "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар — Sputnik. Кишинев и Тирасполь договорились обратиться к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с инициативой проведения в ближайшее время заседания в формате "5+2", рассказал журналистам в Тирасполе лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский после встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

По словам главы региона, вопросов, которые требуют решения, накопилось немало. Они касаются налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра, железнодорожного сообщения, признания номерных автомобильных знаков приднестровских водителей и дипломов выпускников Приднестровского госуниверситета, а также прекращения уголовных дел с политической подоплекой.

"На этой международной площадке (переговорный процесс в формате 5+2 — прим.ред) мы надеемся со всеми участниками переговорного процесса обсудить все прежде озвученные, а теперь обсужденные в рамках нашей беседы с Игорем Николаевичем вопросы", — отметил Красносельский.

"Это те вопросы, что уже рассмотрели разные экспертные комиссии и по которым разработали дорожные карты их решения. Не хватает только политического импульса. Мы ждем его от молдавской стороны. Не зря мы первыми сделали шаг доброй воли", — подчеркнул лидер региона.

Формат "5+2" предусматривает участие Кишинева, Тирасполя как сторон переговоров; России, Украины, ОБСЕ как посредников-участников; США и Евросоюза как в качестве наблюдателей.