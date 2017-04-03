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Акция Бессмертный полк, архивное фото

"Бессмертный полк России" появился в Приднестровье

фото: Молодежное движение "Звезда"
В Молдове
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Тема:
Бессмертный полк Молдовы 2017 (14)
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В Тирасполе состоялось открытие регионального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России", самой известной акцией которого является марш 9 Мая с фотопортретами родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье официально открылось представительство общественного движения "Бессмертный полк России". Произошло это в рамках визита в регион депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседателя Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Николая Земцова. Он подписал соглашение о сотрудничестве с общественным движением "Общеприднестровский народный форум" (ОНФ), объединившим 25 общественных организаций и союзов Приднестровья.

Одно из главных мероприятий российского движения — это международная общественная акция под названием "Бессмертный полк". Она проводится в День Победы и ее участники, шествуя колонной, несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк — хранитель Дня Победы. Наши дети видят, что это было великое событие, и дух Дня Победы передается им через это шествие. Эта народная инициатива хранит память о тех годах, когда наши отцы, деды сделали небывалое, а мы — потомки, являемся наследниками победы", — сказал Земцов.

По словам сопредседателя движения, то, что дети, внуки и правнуки несут портреты своих отцов и дедов, внушает определенную надежду на то, что память о подвиге наших предков сохранится.

"Неизвестно кто кого несет: мы их или они нас. "Бессмертный полк" соединяет ныне живущих и тех, кого уже нет. Это великое единение героев и их потомков", — отметил он.

Как сказал на открытии представительства приднестровский депутат, представитель ОНФ Игорь Буга, "Бессмертный полк" — это мост между прошлым, сегодняшним, завтрашним и послезавтрашним.

Писатель Роланд Шарифов
© Sputnik/
"Бессмертный полк" объединит наследников Победы во всем бывшем СССР

"И если сегодня портреты могут нести родственники и ветераны, то завтра понесут только дети, а потом дети наших детей и внуки наших внуков. Мы не имеем право забыть и дать кому-то исковеркать все. История непобедима", — подчеркнул он.

Появление представительства даст возможность соотечественникам в Приднестровье уточнять судьбы солдат ВОВ и быть в курсе всех инициатив, которые существуют у российского движения "Бессмертный полк". Как рассказал корреспонденту Sputnik глава Законодательного Собрания Приднестровья Александр Щерба, акции этой организации не ограничиваются лишь празднованием 9 Мая.

"Это большая патриотическая работа по восстановлению имен, по воспитанию и передаче подрастающему поколению тех рассказов, информации о подвигах. Каждый месяц, день проходят какие-то акции на территории России. И вся информация об этих мероприятиях по линии российского Бессмертного полка будет поступать к нам, и мы сможем к ним присоединяться", — отметил он.

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Тема:
Бессмертный полк Молдовы 2017 (14)
Теги:
движение, открытие, Бессмертный полк, Щерба, Земцов, Молдова, Россия, Приднестровье
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