В Приднестровье высказали свое мнение о причинах фиаско МолдГРЭС

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские власти и общественность обратятся к высшим должностным лицам РФ, чтобы акцентировать внимание на ситуации, складывающейся в связи с установлением совместных таможенных постов Молдовы и Украины на украинско-приднестровском участке границы, а также с проигранным ЗАО "Молдавская ГРЭС" тендером на поставку в Молдову электроэнергии.

Такое намерение оговаривается в резолюции парламентских слушаний, прошедших в Законодательном Собрании Приднестровья. На них в качестве гостей присутствовали депутаты Госдумы Артем Туров и Алексей Силанов.

Как рассказал журналистам глава Законодательного Собрания Александр Щерба, то, что МолдГРЭС, являющееся собственностью РАО "ЕЭС России", проиграла тендер — "политически мотивированное выдавливание ЗАО с энергетического рынка Молдовы".

"На наш взгляд результаты этого механизма, который не соответствует самим процедурам, установленным Молдовой, являются политически мотивированными, и они направлены косвенно на удушение Приднестровья, но своей сутью — на вытеснение влияния РФ, российского капитала из региона", — отметил он.

Щерба также подчеркнул, что экономические санкции, которые предполагается осуществить в отношении Приднестровья, ударят в первую очередь по российскому капиталу, а значит, по соотечественникам, по гражданам РФ, которые постоянно проживают в регионе.

"И такого рода воздействия незаконны и недопустимы ни с точки зрения норм международного права, ни с точки зрения морали и этики", — уверен парламентарий.

В то же время глава Законодательного Собрания отметил, что Приднестровье основано на мирном сосуществовании граждан России и иных государств.

"Приднестровье как форпост русского мира будет и дальше проводить миролюбивую политику, и мы готовы выстоять против всех видов политического и экономического давления. В этой связи мы понимаем, что без участия страны-гаранта, без участия РФ нам против этих вызовов времени не выстоять", — пояснил он.

Резолюция парламентских слушаний будет направлена в первую очередь всем органам власти Приднестровья, а по итогам будет создана редакционная группа, куда войдут представители всех властных органов и общественности региона, а выступления, содержащие реальные предложения, будут внесены в текст обращения. Оно будет направлено президенту РФ, в Госдуму, правительство и спецпредставителю президента РФ в Приднестровье.

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