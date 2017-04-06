13:15 06 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Президент России Владимир Путин

Путин: Россия и Молдова могут выйти на новый уровень партнерства

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (28)
65 0 0

Российский лидер Владимир Путин направил своему молдавскому коллеге телеграмму по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами: что написал президент РФ

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия и в перспективе выйти на уровень стратегического партнерства.

В телеграмме российского лидера, направленной президенту Молдовы Игорю Додону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечено, что "за прошедшие четверть века российско-молдавские отношения переживали разные периоды".

"Отрадно, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, мы сумели сохранить позитивный потенциал сотрудничества. Наглядным свидетельством этого служат заключенные к настоящему времени более 180 двусторонних соглашений в различных сферах", — отметил Путин.

Он выразил уверенность, что "наметившаяся в последнее время активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия на всех направлениях, а в перспективе — выйти на уровень стратегического партнерства, принципы которого заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".

"Это в полной мере отвечает интересам братских народов России и Молдовы, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", —добавил Путин.

Он также пожелал гражданам Молдовы благополучия и процветания.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (28)

По теме

Вопросы молдо-российского партнерства обсудили Путин и Додон
Путин предложил Додону обсудить миграционные вопросы и Приднестровье
Додон обсудит с Путиным задержания чиновников на границе России
Теги:
дипломатические отношения, партнерство, сотрудничество, Игорь Додон, Владимир Путин, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Протест учителей
Учителя провели протест в Кишиневе
Видео Джейкоба Стауденмайера
Подросток пригласил актрису на выпускной, пересняв сцену "Ла-ла Ленд"
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.