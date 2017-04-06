Путин: Россия и Молдова могут выйти на новый уровень партнерства

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия и в перспективе выйти на уровень стратегического партнерства.

В телеграмме российского лидера, направленной президенту Молдовы Игорю Додону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечено, что "за прошедшие четверть века российско-молдавские отношения переживали разные периоды".

"Отрадно, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, мы сумели сохранить позитивный потенциал сотрудничества. Наглядным свидетельством этого служат заключенные к настоящему времени более 180 двусторонних соглашений в различных сферах", — отметил Путин.

Он выразил уверенность, что "наметившаяся в последнее время активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия на всех направлениях, а в перспективе — выйти на уровень стратегического партнерства, принципы которого заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года".

"Это в полной мере отвечает интересам братских народов России и Молдовы, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", —добавил Путин.

Он также пожелал гражданам Молдовы благополучия и процветания.

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