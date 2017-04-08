"Тотальный диктант" стартовал

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik стало информационным партнером ежегодной международной акции "Тотальный диктант".

Это мероприятие началось во всем мире 8 апреля (в 14.00 по молдавскому времени). Кишиневцы одновременно с тысячами людей в разных странах вот уже в пятый раз коллективно проверяют свою грамотность в русском языке.

Русский язык вошел в список самых изучаемых в Европе >>>

Диктант пишут в эти минуты в Российском центре науки и культуры (ул. В. Александри, 141/1, — 80 мест), в Русском центре Молдавского государственного университета (ул. М. Когылничану, 65, — 50 мест), в Славянском университете Республики Молдова (ул. Флорилор, 28/1, ауд. 104, 302, — 50 мест) и Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ (ул. Иона Крянгэ, 1, корпус 1, ауд. 101, — 100 мест).

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Актриса Вера Марьянчик © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Актриса Вера Марьянчик и руководитель образовательных проектов РЦНК в Молдове Виктор Костецкий стали одними из тех, кто продиктовал диктант аудитории. © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Тотальный диктант в Молдове при информационной поддержке Sputnik © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 8 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе

"Тотальный диктант — 2017 "проходит и в Тирасполе, в Приднестровском государственном университете имени Тараса Шевченко в одной из самых больших аудиторий-амфитеатров вуза, № 303, расположенной в корпусе №4 (вход с ул. Свердлова, 73).

Глава Россотрудничествa: Русский мир интересен жителям многих стран >>>

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>