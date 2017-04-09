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Легендарные кафе и "бадыги" Кишинева: окончание

© AP Photo / Virginia Mayo
В Молдове
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Заключительная часть обзора некогда культовых мест молдавской столицы

Сергей Цуркану

 

Ностальгия, как известно, хороший повод не только вспомнить время, когда "деревья были большими", а папа самым сильным, но и тренируя память провести некий структурный анализ прошлого и настоящего. Возможно поэтому первая и вторая часть обзора знаменитых когда-то кишиневских кафешек и питейных заведений нашли такой горячий отклик у читателей. Сегодня я, не без сожаления, завершаю обзор самых популярных мест Старого Кишинева.

Конечно, в этом цикле материалов я не смог "объять необъятное" — рассказать обо всех кафешках и "бадыгах", поэтому ничто не мешает читателям Sputnik Молдова оставлять свои комментарии и присылать развернутые дополнения. Итак…

"Анотимпурь"

Открытая терраса и кафе в самом центре Кишинева — цветы, свежий воздух, пиво, кофе и пирожные. Тут всегда было много молодежи, причем не "неформалов", которые предпочитали места попроще, хотя и они тут встречались, а более "приличных" молодых людей, которым хотелось посидеть в красивом месте. Кафе продержалось долго, пережило несколько закрытий и реконструкций, однако в середине нулевых окончательно исчезло. Вместо него теперь — очередной "новострой".

Место, где находилось кафе Анотимпурь, Кишинев
© Сергей Цуркану
Место, где находилось кафе "Анотимпурь", Кишинев

"Дон Мигель"

Удивительно, но это место существует и сейчас, и тут и сейчас наливают вино. Конечно, публика и качество вина на любителя, однако ценность "Дон Мигеля" в его долгожительстве. Здесь можно встретить эпатажного молдавского художника Марка Верлана, а на стенах заведения висят его работы. Кстати, в советское время здесь продавали рыбу, а рядом был магазин хозяйственных товаров.

Питейное заведение Дон Мигель, Кишинев
© Сергей Цуркану
Питейное заведение "Дон Мигель", Кишинев

"Башня (Tower)"

Сейчас тут продают детские вещи, а лет 10 назад кипели алкогольные и музыкальные страсти. "Башня", основанная как Интернет-кафе, быстро преобразовалась в место встреч неформалов и меломанов. Происходило это все в начале нулевых. Пьянки были массовыми, случались и драки. Жизнь заведения была короткой, но яркой.

Место, где располагалось кафе Башня, Кишинев
© Сергей Цуркану
Место, где располагалось кафе "Башня", Кишинев

"Пьяный угол (Рышкановка)"

Место известное, прежде всего, кишиневцам-старожилам. Нижняя Рышкановка, сюда стекалась сильно пьющая публика. Говорят, во времена горбачевского "сухого закона" тут можно было купить спиртное, что весьма ценили кишиневские алкоголики и бытовые пьяницы. Поговаривают даже, что на травке и в кустах находились целые штабеля "отдыхающих" жертв зеленого змия. Однако и тут сейчас все изменилось…

Пьяный угол, Кишинев, Рышкановка
© oldchisinau.com
"Пьяный угол", Кишинев, Рышкановка

"Терраса Август"

Одна из первых современных террас — с пластиковыми столами и стульями, расположенная аккурат напротив Национальной библиотеки. Открылась в начале 90-х и была моментально облюбована любителями выпивки и посиделок. Тут можно было встретить и представителей криминальной среды, и неформалов, и обычную молодежь. Терраса несколько лет была культовым и "центровым" местом, однако позже на ее месте возвели "гламурное" кафе.

Место, где находилась терраса Август, Кишинев
© Сергей Цуркану
Место, где находилась терраса "Август", Кишинев

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Теги:
пиво, кафе, Молдова, Кишинев
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