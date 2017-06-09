Молдова сила притяжения: Орфей, вино и потустороннее

Государственная территория современной Молдовы составляет 33,7 тыс. км². Наибольшая протяженность с севера на юг примерно 350 километров, с запада на восток 150 километров. Крайние точки границ: на севере — село Наславча, на юге — село Джурджулешты, на западе — село Крива, на востоке — село Паланка.

Республика Молдова — государство молодое. В этом году страна отметит 26-летие своей независимости. Но ее исторические корни уходят в глубину веков.

Первые упоминания о Молдавском государстве содержатся в документах канцелярии Венгерского королевства от 20 марта 1360 и от 2 февраля 1365 года. В начале XVI века Молдова стала вассалом Турции, входила в состав Османской империи. В 1646 году был издан свод законов, которые действовали до середины XVIII века, когда по Кючук-Кайнарджийскому договору Россия получила покровительство над Молдовой.

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После Русско-Турецкой войны 1806-1812 восточная часть Молдавского княжества, стала частью Российской империи, получив название Бессарабская область. В 1873 году Бессарабия получила статус губернии. В ХХ веке территория современной Республики Молдова попеременно была и частью Румынии, и входила в состав СССР.

2 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР.

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В начале августа 1941 года Бессарабию и Буковину (части Молдовы, расположенные на правом берегу Днестра) оккупировала Румыния. Однако 24 августа 1944 года они были освобождены. Вплоть до 1991 года Молдова входила в состав СССР (Молдавская Советская Социалистическая Республика).

Молдова является узловым центром между Востоком и Западом, равно как и между Скандинавией и Средиземноморьем с Балканами. Таким образом Молдова играет роль связующего звена с государствами Центральной и Восточной Европы.

Главный город страны

Самым большим городом Республики Молдова является ее столица — Кишинев (более 700 тыс. жителей). Почти все дома города, представляющие историческую ценность, были разрушены во время сильного землетрясения осенью 1940 года и в период Великой отечественной войны.

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Среди сохранившихся до наших дней сооружений прошлых веков наиболее впечатляющими являются Мазаракиевская церковь, имеющая традиционный для молдавской архитектуры свод из двух ярусов арок, Благовещенская и Рышкановская церкви. А Триумфальная арка на центральной площади Кишинева давно уже стала его визитной карточкой.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Триумфальная Арка Arcul de Triumf

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Мазаракиевская церковь

Для туристов исторический интерес также представляет "Домик Пушкина", в котором поэт жил во время ссылки в Бессарабию. Кстати говоря, дому-музею Пушкина исполняется в этом году 71 год. С него, пожалуй, и начнем наше путешествие по стране.

ПУШКИНСКАЯ ГОРКА

Южная ссылка Пушкина длилась несколько лет, но его пребывание в Бессарабии до сих окружено всевозможными легендами, и часто трудно отличить, где кончаются настоящие факты и где начинаются предания. Известно, что поэт посещал многие дома. Часть домов сохранилась в той или иной степени, одни частично перестроены, некоторые потеряли свой первоначальный вид, некоторые с течением времени исчезли, включая таверну, которую посещал поэт.

"Здесь, лирой северной пустыни оглашая,

Скитался я в те дни, как на брега Дуная

Великодушный грек свободу вызывал…"

Памятное местечко в центральной части Кишинева назвали "Пушкинской горкой" уже в советское время. Именно здесь находится домик-музей, в котором Пушкин жил и творил.

Улочки "Пушкинской горки" и сегодня сохранили удивительное ощущение присутствия здесь поэта. Считается, что здесь зародились замыслы поэмы "Гавриилиада".

© Sputnik/ Nicolai Kibich Пушкин

Сохранился дом грека Кацики, в нем размещалась масонская ложа "Овидий" № 25. Южные декабристы использовали ее в политических целях, и вскоре кишиневская ложа была закрыта, а за ней "уничтожены в России все ложи". После ликвидации организации остались неиспользованные амбарные книги в кожаных переплетах, их собратья по ложе подарили поэту. Сегодня эти книги известны как "масонские" тетради Пушкина, в них он начал в Кишиневе роман в стихах "Евгений Онегин", писал поэму "Цыганы" и многое другое. Одна из "масонских" тетрадей представлена в экспозиции музея.

Домик, который был найден после ВОВ в 1944 году, стоял без окон, без дверей, без крыши, в полуразрушенном Кишиневе. В настоящее время по архитектуре — это единственный сохранившийся подлинный домик в мире. Подобный дом был в Михайловском, но фашисты его сожгли: там проходила знаменитая "Тигровая линия", потом его восстановили.

О том, как Пушкин пережил в Бессарабии творческий подъем.

Долна: цыганская любовь поэта

В 55 км от Кишинева, находится красивое и живописное место, полюбившееся великому русскому поэту — село Долна. Здесь находилась усадьба дворянина Замфира Ралли-Арборе, в которой Пушкин проживал какое-то время. Именно тут он влюбился в прекрасную цыганку Замфиру, которой посвятил ряд своих произведений.

Здесь же он ближе знакомится с культурой и традициями молдаван, подружился с семьей Ралли-Арборе. Семья Ралли была очень современной для своего времени.

Писатели России, Украины, Беларуси и Молдовы едут в Долну "к Пушкину">>>

Глава семьи приехал на территорию Молдовы из Валахии. Тут он добровольно принял Российское подданство. Жена Ралли-Арборе — Смаранда, принадлежала к великому и древнейшему роду сподвижников господаря Молдовы Штефана чел Маре.

В селе Долна туристы могут увидеть усадьбу Ралли-Арборе, расположенную в центре небольшого парка, украшенного скульптурой великого русского поэта, "Родник Земфиры" и другие памятные места…

© Sputnik/ Е. Киблик Памятник А.С. Пушкину в Молдавии

ГДЕ ПОКОИТСЯ ОРФЕЙ?

Из Долны переберемся в другие памятные места Молдовы

Одно из самых захватывающих мест в Молдове. Здесь находится историко-археологический комплекс на реке Реут.

В этом месте переплетаются несколько цивилизаций, имевшие быть в разные времена.

Есть доказательства нахождения здесь гето-дакийской крепости (VI-I вв. до н. э.), городище периода Золотой Орды под названием Янги-Шехр (30-60-е гг. XIV в.).

Православные монастыри (c конца XIV в.) и молдавский позднесредневековый город Орхей (XV-XVI вв.). Сегодня на месте древнего города можно увидеть остатки каменных стен, крепостей, оборонительных валов и рвов, церкви, камер, которые в молдавский период использовались под жильё.

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Старый Орхей прекрасен в любое время года. Но, конечно, большинство туристов приезжает сюда летом и осенью.

Попав в Старый Орхей, понимаешь, насколько прекрасна Молдова и не верится, что ты находишься в стране виноградников и садов.

Несмотря на "дикую природу" этого местечка, неподалеку от него (всего 2-3 км) находятся агропансионаты и небольшие таверны, где можно вкусно и недорого перекусить, и отдохнуть.

За отдельную плату можно воспользоваться услугами гида:

экскурсии по окрестностям

прогулки на лодке по реке.

Питание: полный ассортимент молдавской кухни.

зама с цыплятами и лапшой, голубцы, плацинды, мамалыга с брынзой и сметаной, жаркое из свиного мяса, овощные салаты и, конечно, гости могут насладиться неповторимым вкусом молдавских вин.

Сутки с трехразовым питанием — от 35 евро

Обед — от 10 евро.

Мистический заповедник

ЦЫПОВА

Природно-культурный заповедник "Цыпова" — основанный, как считается, в VI веке скальный монастырь на берегу Днестра. По местной легенде, в дохристианские времена здесь располагалось святилище гето-дакийских и скифских богов. С 1974 года руины скального монастыря охраняются государством. С 1994 года в местном храме возобновились церковные богослужения, действует монастырь, отреставрированный в 2012 году.

© Photo: Игорь Взоров Цыповский ландшафтный заповедник

Об этом месте ходит огромное множество легенд. Современные поклонники братьев Стругацких считают, что здесь, за водопадами, находятся двери и мосты в иные и параллельные миры.

Сюда, как считается, приплывал по Днестру ссыльный древнеримский поэт Овидий, здесь, как говорят, скрыта от посторонних глаз могила мифологического поэта Орфея. Здесь, по приданию, покоятся часть его мощей, так как утверждается, что поэт был расчленен. Считается, что могила находится в нише у подножья водопада, и может быть узнана по каменной плите с семью отверстиями.

Именно в Цыпова в XV веке господарь Молдовы Штефан III Великий венчался со своей женой Марией Войкицей.

Монашеское сообщество образовалось здесь раньше, чем было создано Молдавское государство. Некоторые кельи были выдолблены в скалах в X-XII веках! С 1776 года монастырь расширяется, скальная церковь делится на большие залы, разделяемые массивными колоннами.

Цыпова — одно из лучших мест на земле. И отнюдь не только скальный монастырь привлекает туристов. Намного благодатна долина речки Цыпова, с ее неописуемыми холмами, каньонами, скалами и водопадами…

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТУРЫОни заключаются в посещении святых мест, которых в Молдове много. Прежде всего, это, конечно, монастыри. Одним из самых старых является монастырь Сахарна. Отсюда в Молдове распространилось христианство.

Также стоит отметить такие монастыри, как Каприяна, Хынку и женский монастырь Жапка.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Кэприянский Свято-Успенский Монастырь

Примерная стоимость тура на одного человека составляет от 15 до 50 евро, в зависимости от количества людей в группе.

На одной из скал близ монастыря есть след, оставленный, согласно легенде, Божьей Матерью. Легенда гласит, что иеромонаху Варфоломею, наместнику старого скального монастыря, на одной из скал явился светящийся образ Богородицы. Дойдя до этой скалы, монахи обнаружили в камне след от ноги, знак, который они восприняли как божественную весть и свидетельство "божественной чистоты" этого места.

МОЛДАВСКАЯ КУХНЯ

Молдавская кухня складывалась не одно столетие под влиянием греческой, турецкой, балканской, западноевропейской, а позднее — украинской и русской, а также еврейской и немецкой кухонь.

Но при всем при этом молдавская кухня сформировалась в очень цельную, самобытную кухню, со своими ярко выраженными признаками.

Наибольшее количество блюд готовят в Молдове из овощей — их употребляют в свежем виде, варят, жарят, пекут, фаршируют, тушат, солят. Мясные блюда готовятся обязательно в сочетании с овощами или фруктами.

В каждом блюде молдавские повара и кулинары вкладывали свою изюминку, это творчество, в котором соединяются все части света на одном обеденном столе. О некоторых блюдах расскажем подробно…

А КАК ЖЕ МОЛДАВСКИЕ ВИНА?

А мы про них не забыли. Побывать в Молдове и не попробовать вина просто непростительно для гостя.

Производство и потребление вина — составная часть молдавской культуры.

Винная индустрия республики хорошо развита. Площадь, занятая виноградниками составляет около 147 000 гектаров, из которых 102 500 га используются в коммерческих целях.

Большая часть вин производится на экспорт. Много семей имеют свои собственные рецепты и сорта винограда, которые передаются из поколения в поколение. А для туристов организуют винные туры в Молдове.

© Sputnik/ Василий Батанов Бочки с вином

Самые известные из них проходят в городке Крикова, недалеко от Кишинева. Криковские подвалы расположены в многокилометровых штольнях, образовавшихся в результате добычи котельца. Это настоящий подземный город, улицы которого носят названия вин: Каберне, Совиньон, Шардоне, Рислинг.

Здесь хранятся более 100 коллекций вин из лучших сортов винограда, выращенного в центральной части Молдовы, а также в Испании, Франции, Италии.

В криковских подвалах хранится вино из коллекции Германа Геринга, поступившее туда после окончания Великой Отечественной войны. Самый первый образец вина, привезенного сюда, датируется 1902 годом.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Вино

В подвалах природный известняк помогает поддерживать постоянную температуру — 12-14 градусов и влажность 97-98 % — оптимальные условия для выдержки марочных вин высшей категории качества.

Основанный в 1952 году, комбинат ''Крикова'' является крупнейшим производителем игристых вин по традиционной молдавской технологии, созревание которых полностью проходит в подземных подвалах.

Криковские подвалы объявлены в Молдове национальным культурным наследием. Это место притягивают тысячи туристов и известных личностей, политиков, общественных лидеров со всего мира.

Любой государственный деятель, который посещал винный комбинат "Крикова", удостоился персональной коллекции. В своё время Криковские подвалы посетили: Юрий Гагарин, Владимир Путин, Ангела Меркель, Джон Керри, и другие.

Кстати, большинство винодельческих компаний располагают собственными подвалами, построенными традиционным способом. Некоторые из этих подвалов являются легендами Молдавского виноделия.

"Малые Милешты". Здесь находится около 50 км подземных галерей. В 2005 году "Малые Милешты" были занесены в Книгу Рекордов Гиннеса по двум параметрам: самые протяженные в мире винные подвалы и наибольшая коллекция вин — полтора миллиона бутылок.

После экскурсии посетителям предоставляется возможность посетить магазин-музей, который находится на территории предприятия.

Комплексное угощение плациндами и вином — от 310 леев (15 долларов).



Что может быть также приятно, как молдавское вино?

Конечно же, зажигательная молдавская музыка. Группа Zdob si Zdub, которая, несомненно, стала одним из брендов Молдовы, заставит пуститься в пляс любого! Хорошего просмотра!

До новых встреч! La revedere!

Конечно же, интересных и необычных мест в Молдове гораздо больше. Приезжайте в гости. Покажем все!

КАК ДОБРАТЬСЯ

Самолетом

Air Moldova выполняет два ежедневных рейса между Москвой и Кишиневом (время в пути — 2 часа), авиакомпания "Сибирь" выполняет 5 рейсов в неделю из Москвы в Кишинев.

Кроме того, рейсы в Кишинев выполняются из Киева (компании МАУ и Air Moldova), Риги (AirBaltic), Сургута (UTAir), Тимишоары (Carpat Air), Стамбула, Рима, Лондoна, Парижа и многих других городов.

Поездом

Ежедневно курсируют два поезда Москва — Кишинев: № 47 и 341 (в пути 23-28 часов), поезд № 66 по тому же маршруту курсирует по нечетным дням. Ежедневно курсирует поезд Санкт-Петербург — Кишинев (№61).

Виза в Молдову

Гражданам России, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана виза для въезда в Молдову не требуется, если срок визита не превышает 90 дней. Кроме того, виза не требуется гражданам Евросоюза. В случае путешествия с ребенком на пограничном контроле следует предоставить: свидетельство о рождении ребенка, загранпаспорт ребенка или родителя, в который вписан ребенок.

Если ребенок путешествует в сопровождении одного из родителей либо третьего лица, требуется нотариально заверенная доверенность от остающегося родителя на вывоз ребенка.

Таможня

Беспошлинно в Молдову можно ввезти 5 л пива и 2 л прочих алкогольных напитков, 50 сигар, 200 сигарет, 5 единиц украшений из драгоценных камней и металлов, независимо от их стоимости, по 1 единице фото-, видео- и компьютерной техники. Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен, но суммы свыше 10 000 EUR на человека обязательно нужно задекларировать. Запрещены к ввозу оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, наркотики и наркосодержащие препараты, порнография.

Деньги и обмен валюты

Денежная единица страны — Молдавский лей (MDL), в 1 лее 100 бань. Актуальный курс: 1 MDL = 3,29 RUB (1 USD = 19 MDL, 1 EUR = 22,30 MDL).

Обменять деньги можно в отделениях банков и обменных пунктах, на ресепшн отелей. Недостатка в банкоматах в Молдове также нет — помимо банковских отделений, их можно найти в отелях, торговых центрах и на центральных улицах городов. Разумеется, в глубинку лучше отправляться с наличными леями: обмена валюты или банкомата под рукой может не оказаться.

Аренда авто

Правила проката авто, как и пограничные формальности, в Молдове абсолютно просты: для аренды потребуются водительские права и деньги. На возраст водителя, равно как и на стаж вождения, никто особо не смотрит. Аренда самой доступной модели обойдется в сумму от 25 EUR в день (страховка включена), автомобиль поинтереснее, например, Mercedes на "автомате" можно взять за 60 EUR в день. Как правило, при аренде авто взимается залог в 50-200 EUR в зависимости от модели.

Где остановиться в Кишиневе

В Кишиневе достаточно отелей скромных и с роскошным интерьером и условиями, пребывание в которых могут себе позволить люди с разным достатком.

Стоимость проживания в номерах "бизнес класса" составляет от 50 до 200 долларов за сутки.

Если вы предпочитаете арендовать квартиру, то обойдется она от 35 до 150 долларов за сутки. Предложений на рынке в столице Молдовы огромное множество, что можно увидеть на страницах соответствующих газет и интернет сайтов.

Дешевле будет снять квартиру у собственника в таких районах, как: Ботаника и Буюканы. Центр и Рышкановка являются наиболее дорогими районами.

Избегайте предложений, где указано обязательное условие — крупный задаток, так как велика вероятность попасть на мошенников.

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