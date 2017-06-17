Удержится ли в седле молдавский полицейский

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь сообщил, что в ближайшее время молдавские полицейские пересядут на экологически чистых "железных коней" — велосипеды.

"Мы вдохновились лучшими практиками США и привезли в Республику Молдова новую модель патрулирования. Находимся в полном процессе обучения и внедрения. Благодарим за поддержку посольство США и, в особенности, отдел уголовного правосудия и внедрения закона", — написал Пынзарь в социальных сетях.

Однако, состояние молдавских дорог вызывает у любителей велосипедных прогулок еще больше вопросов чем у автолюбителей — а недавняя разметка под "велосипедную дорожку" в Кишиневе и вовсе стала предметом непрекращающихся шуток.

Вице-президент федерации велосипедного спорта Молдовы Виталий Абрамов, говорит, что полицейский на велосипеде давно стал привычной частью европейского пейзажа.

"В Европе большое количество велодорожек проложено вдоль дорог, между городами и населенными пунктами. В реалиях Молдовы — это невозможно — у нас с дорогами большая проблема. А в той же Европе я часто вижу полицейских на велосипедах, в этом проблем нет, наоборот, полиция так становится мобильней", — сказал Абрамов.

Вместе с тем, вопрос о состоянии городских велодорожек Виталий Абрамов посоветовал перенаправить городскому руководству, что конечно же справедливо, но проблематично для исполнения — учитывая, что почти все руководство города находится под следствием.

И инициатива Глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы достойна всяческих похвал, отмечают эксперты, но основания полагать, что состояние велодорожек скажется на раскрываемости преступлений все же, существуют.