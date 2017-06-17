Молдову ждет град

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В воскресенье и понедельник погода в очередной раз испортится и Молдову ждут периодические грозы и даже град, об этом Sputnik Молдова сообщила главный метеоролог Гидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.

"Мы ожидаем в выходные понедельник нестабильную погоду. Осадки, ливневые дожди, местами сильными. Возможен также град. Температура воздуха несколько снизится. Уже со вторника погода стабилизируется, ожидается полное прекращение осадков. Середина недели будет уже теплой", — сказала синоптик.

Метеозависимым не стоит сильно переживать, утверждает эксперт, сильных и резких перепадов атмосферного давления в последнее время не было.

"Ничего особенного и экстраординарного, что могло бы серьезно сказаться на самочувствии с погодой не было и в ближайшее время не предвидится. Атмосферное давление регулярно меняется с периодичностью три-четыре-пять дней", — успокоила Шахова.