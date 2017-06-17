Sputnik Молдова бьет рекорды к своему двухлетию

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Прошедшая неделя памятна тем, что Информационное агентство и радио Sputnik Молдова отмечали два года с момента своего создания. К годовщине лучшим сюрпризом для нас явился рост числа наших постоянных читателей: по информации сайта Metrica, где отображается топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics, за 7 дней, Sputnik Молдова прибавил более 15% уникальных читателей, количество которых превысило 299 000.

Sputnik Молдова еще раз поздравляет своих читателей и благодарит их за интерес к нашим новостям, аналитике, радиопередачам и интервью и напоминает — для нас это не предел. Оставайтесь с нами.