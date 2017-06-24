В Молдове могут встретиться Путин, Лукашенко, Меркель и даже Мэй

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Согласно данным госпредприятия Registru в Молдове проживают 82 гражданина с фамилией Путин. Правда, ни одного Владимира – тезки Владимира Владимировича Путина – нет. Фамилию Лукашенко носят 7 граждан Молдовы. У шестерых наших сограждан фамилия Земан – как у президента Чехии Милоша Земана. Трое наших соотечественников являются однофамильцами канцлера Германии фрау Меркель, столько же – премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, один – британского премьер-министра Терезы Мэй. Перефразируя известное высказывание применительно к Молдове, можно констатировать, что "поскреби молдаванина найдешь там и русских, и белорусов, и венгров, и немцев, и даже англосаксов".

© Sputnik/ Михаил Климентьев Игорь Додон рассказал о том, когда Владимир Путин приедет в Молдову

Также согласно сведениям того же Registru в нашей стране зарегистрировано 2 157 жителей, которые носят фамилию президента Молдовы – Додон. У Игоря Николаевича Додона – 17 двойных тезок.

Фамилию экс-президента Воронина помимо самого Владимира Николаевича носят 146 человек.

Самой распространенной в Молдове является "русская" фамилия Русу — 24 018 гражданина и её вариации: Руссу – 7 389, Руснак – 4 869. Фамилию Чебан носят – 21 417 и Чебану – 4 451 граждан. А фамилию Чобану, этимология которой восходит к скифам, печенегам, половцам, – 18 613 граждан и 2 154 – Чобану.

Как не раз подчеркивалось учеными, в молдавских фамилиях запечатлена вся многообразная история нашей страны.

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