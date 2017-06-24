Почему молдаване страдают ожирением

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Практически каждый четвертый гражданин Молдовы страдает ожирением, заявила министр здравоохранения Руксанда Главан. В то же время 56% населения страны сталкиваются с проблемой лишнего веса. По словам чиновницы, тревожная ситуация сложилась из-за многих факторов, среди которых стрессы и неправильные пищевые привычки, заложенные с детства. Особняком стоит уровень физической подготовки граждан Молдовы. По данным Минздрава, регулярно физкультурой занимается лишь один из десяти жителей страны.

"К сожалению, ни детские сады, ни школы не обладают достаточным пространством и инвентарем, чтобы дети могли заниматься спортом. Национальная программа рекомендует, чтобы взрослые занимались спортом минимум 150 минут в неделю – будь то плавание, велосипед или ходьба. В детских дошкольных учреждениях норма составляет минимум 60 минут активного спорта в неделю", — отметила Руксанда Главан.

Министр здарвоохранения отметила, что ведомство стало обращать более пристальное внимание на проблему ожирения населения в 2016-м году. Было принято два документа: Национальная программа по продвижению здорового образа жизни и Программа по продвижению правильного питания.

"На основе программы по продвижению правильного питания мы должны контролировать, что едят наши дети в школах и детских садах, каково качество продуктов с точки зрения диетологии. Мы должны использовать детские сады, чтобы формировать правильные пищевые привычки. Мы хотим, чтобы наш ребенок, находясь перед выбором – булочки или яблоко, осознанно выбрал яблоко", — пояснила глава минздрава.

Руксанда Главан также привела печальную статистику – из общего числа преждевременных смертей значительная часть произошла из-за того, что в детстве было заложено неправильное отношение к питанию.

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