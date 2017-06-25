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Автошкола

Как сдать экзамен по вождению, не платя 400-500 евро

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
В Молдове
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Почему соискатели водительских прав до сих пор жалуются на то, что экзаменаторы предлагают упростить процедуру за энную сумму, и как пресечь такую порочную практику

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В последнее время граждане страны жалуются на то, что практический экзамен на получение водительских прав сдать фактически невозможно, а экзаменаторы, дескать, сознательно "валят" соискателей заветного авто-документа, что называется, "на первом повороте". Причем большинство не сдавших такой экзамен откровенно признаются, что инспекторы-экзаменаторы не раз намекали им на то, что "сдать можно легко" — все зависит лишь от цены вопроса.

Почему коррупция так прочно вошла в процесс сдачи экзаменов на получение водительских прав? Как пресечь эту позорную для нашей страны практику, сэкономив в кармане каждого будущего водителя, в среднем, по 400-500 евро?

Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik дал заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы  Олег Кожокару.

"Ни для кого, наверное, не секрет, что сегодня ситуация со сдачей экзаменов на получение водительских прав остается не совсем радужной. Исторически, на протяжение ряда лет, складывается ситуация, при которой кандидат на получение водительских прав хочет упростить для себя предписанную законом процедуру, а экзаменаторы этому особо не сопротивляются", — заявил эксперт.  

В этом случае соискатель водительских прав начинает искать всевозможные варианты и лазейки, при которых "можно договориться". Эта схема активно работала раньше, однако сейчас, по словам будущих автолюбителей, экзаменаторы не так однозначно намекают на мзду, как прежде. 

 

Когда теория расходится с практикой


Среди тех соискателей водительских прав, которым только предстоит сдать экзамен, распространена история о том, как экзаменаторы, которые отныне все реже намекают на получение взятки, что называется, "валят" будущего водителя, практически не давая ему проехать и считанных полутора километров. В этой ситуации, по словам многих будущих водителей, возникает ситуация, при которой хочешь-не хочешь, но сам вынужден предложить энную сумму для ускорения процедуры.

"Сдача экзамена на получение водительских прав предусматривает две составляющих: теоретическую и практическую. По сдаче теоретической части у экзаменуемых проблем не возникает, так как весь процесс проходит под мониторингом видеокамер, установленных в классах. Более того, теоретический тест сдается на компьютере, он же определяет результаты работ. Здесь человеческий фактор полностью исключен", — отметил эксперт.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают нарекания, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на " упрощенную" процедуру получения водительского удостоверения. Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за заветное удостоверение.  

"Отрадно отметить, что в последнее время министерство информационных технологий Молдовы старается оснастить автомобили, на которых сдаются навыки вождения, видеооборудованием. Также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, на которых соискатели водительских прав будут сдавать экзамен. Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы", — подытожил эксперт.  

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Теги:
автошколы, пассивная коррупция, взятки, водительские права, водительское удостоверение, автомобили, экзамен, Союз автоводителей, Олег Кожокару, Молдова, Кишинев
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