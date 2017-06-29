В Молдову привезут икону любечской Божьей матери: чем она знаменита

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Святой образ с образ Божьей матери "Любечская" и крест с 34 мощами святых привезут 5 июля в Бельцы, сообщил местному телеканалу Священнослужитель церкви Святого пророка Ильи отец Павел.

Икона и мощи будут находиться в церкви Святого пророка Ильи пять дней.

"Верующие могут обратиться к святому образу и мощам с любыми просьбами, исходящими от чистого сердца и с верой. Святые помогут избавиться от тяжелых болезней, сохранить семью и защитить родных от несчастья", — сказал священник.

Икона Божией Матери Любечская получила свое наименование от местечка Любеч, Черниговского края, где была явлена в ХI веке. Многочисленные чудеса, прославившие икону, были описаны святителем Димитрием Ростовским

Пресвятой Богородицы "Любечской" молятся об исцелении недугов — телесных и душевных.

Предание гласит, что в городе Любече жил мясник, имевший жену и двоих детей. Старший сын, насмотревшись, как отец режет быков, взял в руки нож, стал играть с младшим братом и нечаянно перерезал ему горло. От страха перед происшедшим ребенок спрятался в печку.

Мать, не зная этого, затопила печь, и ребенок стал гореть. Тем временем домой возвратился хозяин. Увидев одного сына зарезанного, а другого горящего, он вне себя от горя бросился на жену и убил ее. В беспамятстве мясник ушел из дому на берег Днепра, сел в какой-то челнок и поплыл по течению. От ужасных переживаний он уснул, но лодка вместо того, чтобы плыть в сторону Киева, вернулась к берегу у Любеча. Убийца проснулся и увидел перед собой икону Божьей Матери.

Исполненный необъяснимой веры и надежды, он взял в руки явленную икону и понес ее домой. Каковы же были его изумление и радость, когда дома он обрел все свое семейство живым и невредимым! Как отмечают исследователи, за много столетий эта история, передаваемая из уст в уста, могла быть изменена. Но несомненно то, что святая Любечская икона обретена именно в Любече и являла чудеса.