23:18 29 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Праздник Духов день

В Молдову привезут икону любечской Божьей матери: чем она знаменита

© Sputnik/ Максим Богодвид
В Молдове
Получить короткую ссылку
90 0 0

Пред иконой Пресвятой Богородицы "Любечская" молятся об исцелении недугов телесных и душевных

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Святой образ с образ Божьей матери "Любечская" и крест с 34 мощами святых привезут 5 июля в Бельцы, сообщил местному телеканалу Священнослужитель церкви Святого пророка Ильи отец Павел.

Икона и мощи будут находиться в церкви Святого пророка Ильи пять дней.

"Верующие могут обратиться к святому образу и мощам с любыми просьбами, исходящими от чистого сердца и с верой. Святые помогут избавиться от тяжелых болезней, сохранить семью и защитить родных от несчастья", — сказал священник.

Икона Божией Матери Любечская получила свое наименование от местечка Любеч, Черниговского края, где была явлена в ХI веке. Многочисленные чудеса, прославившие икону, были описаны святителем Димитрием Ростовским

Пресвятой Богородицы "Любечской" молятся об исцелении недугов — телесных и душевных.

Предание гласит, что в городе Любече жил мясник, имевший жену и двоих детей. Старший сын, насмотревшись, как отец режет быков, взял в руки нож, стал играть с младшим братом и нечаянно перерезал ему горло. От страха перед происшедшим ребенок спрятался в печку.

Мать, не зная этого, затопила печь, и ребенок стал гореть. Тем временем домой возвратился хозяин. Увидев одного сына зарезанного, а другого горящего, он вне себя от горя бросился на жену и убил ее. В беспамятстве мясник ушел из дому на берег Днепра, сел в какой-то челнок и поплыл по течению. От ужасных переживаний он уснул, но лодка вместо того, чтобы плыть в сторону Киева, вернулась к берегу у Любеча. Убийца проснулся и увидел перед собой икону Божьей Матери.

Исполненный необъяснимой веры и надежды, он взял в руки явленную икону и понес ее домой. Каковы же были его изумление и радость, когда дома он обрел все свое семейство живым и невредимым! Как отмечают исследователи, за много столетий эта история, передаваемая из уст в уста, могла быть изменена. Но несомненно то, что святая Любечская икона обретена именно в Любече и являла чудеса.

По теме

В Бендеры прибыли чудотворная икона и частицы мощей Святой Матроны
Мощи Николая Чудотворца доставлены в храм Христа Спасителя в Москве
Мощи святителя Луки выставлены в Кафедральном соборе Тирасполя
Мощи и икону Святой Матроны Московской доставят на месяц в Гратиешты
Теги:
образ, Икона Божьей Матери, икона, храм, Кишинева, Религия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис и комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс
    Родился – сразу латвиец

    Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.

  • Тимофеев Иван Николаевич
    Не первая партия

    Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.

  • Юри Ратас на саммите в Брюсселе
    Переход хода

    Правительство Эстонии одобрило председательство страны в Совете Европейского союза на ближайшие шесть месяцев, начиная с 1 июля.

  • IV Форум регионов России и Беларуси
    Рассмотреть проблемы под лупой

    Эксперты дали оценку Форуму регионов Беларуси и России, указав, что чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше для решения проблем.

  • Грузинский заграничный паспорт
    Упростить жизнь

    Россия упростит визовый режим для экипажей самолетов из Грузии, сказал замглавы МИД России Григорий Карасин.

  • Пресс-конференция министерства культуры
    Охраняйте памятники сами

    Органам местного самоуправления Абхазии будут делегированы полномочия по охране культурного наследия, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

  • Жених и невеста, фото из архива
    Ищу невесту

    Огромное количество азербайджанцев принимают участие в зарубежных телешоу, которое помогает молодым людям найти свою любовь.

  • Армяно-грузинский бизнес форум. Гиоргий Кахара и Сурен Караян
    Плодотворные связи

    Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.

  • Научные труды
    Никому не нужный труд

    В рейтинге цитируемости научных трудов авторитетного аналитического ресурса SCImago Journal Казахстан занимает 6 место с конца. Ниже него только Ниуэ, Западная Сахара, Питкэрн, Сен-Пьер и Микелон.

  • Похороны Нафи Джусойты
    Прощание с писателем

    Проститься со знаменитым осетинским писателем и ученым Нафи Джусойты прошло более 10 тысяч человек.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис и комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс
    Родился – сразу латвиец

    Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.

  • Тимофеев Иван Николаевич
    Не первая партия

    Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Конкурс имени Андрея Стенина
Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости"
Детский сад Замок детства
Детский сад "Замок детства"
10 доступных мест отдыха в Европе
Десять доступных мест отдыха в Европе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться