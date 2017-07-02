В Молдове почтут память Штефана чел Маре

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Сегодня в Молдове почтут память молдавского господаря Штефана чел Маре. В Кишиневе, по традиции, в этот день президент Молдовы Игорь Додон и другие высокопоставленные лица республики возложат цветы к памятнику воеводы, расположенный у входа в центральный парк.

Год назад в Молдове появился новый патриотический символ — "Лента Штефана чел Маре".

Лента святого Штефана представляет из себя полосу красного цвета с нанесенными на нее изображениями головы тура, древнейшего символа Молдовы, а также — святого Георгия в ипостаси воителя, поражающего дракона. Примечательно, что презентация символа прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Личность Штефана, его фигура и лента в его честь должны примирить представителей всех политических лагерей в нашей стране. Политики, общественные деятели, или просто граждане, сторонники России или Румынии, если вы живете в Молдове и радеете за ее благополучие, то лента святого Штефана должна послужить именно тем символом, вокруг которого можно объединиться ради будущего нашей Родины", — заявил Sputnik лидер движения "Воевод" Николай Паскару.

Штефан чел Маре или Стефан III Великий — господарь, один из самых видных правителей Молдавского княжества. Правил страной в течение 47 лет. На протяжении всего этого срока боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии. Благодаря талантам Стефана Великого как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.