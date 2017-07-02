Дорин Киртоакэ оставил республику без гордости

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Примэрия Кишинева официально объявила о начале ремонта проспекта Штефана чел Маре в мае 2016 года.

© Photo: Николай Костыркин Врагу не пожелаешь: итоги ремонта в стиле Киртоакэ

Осенью прошлого года мэр столицы Дорин Киртоакэ обещал кишиневцам, что после реконструкции бульвар будет выглядеть "как улицы в европейских столицах", появится шесть полос дороги, новое освещение, дорожки для велосипедистов и парковки для авто. Градоначальник даже назвал дату, когда все должно быть готово — 2 июля 2017 года.

"Мы сделаем бульвар гордостью республики", — пообещал Киртоакэ.

А что видят сейчас кишиневцы? Ремонтные работы на улице все еще ведутся, дорожный участок без разметки… Мэр города находится под следствием и содержится под домашним арестом как подозреваемый по делу о платных парковках.

По данным следствия, в обход действующего законодательства Киртоакэ дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией.

Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта Игорем Гамрецким, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения "использование служебного положения в личных целях".

Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.