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Экзамен

Что станет с учениками, завалившими экзамен на бакалавра

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В Молдове
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Результаты пересмотра работ по БАКу станут известны шестого июля, сообщила Sputnik Молдова замминистра образования Елена Черней.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В этом году 7741 выпускников не сумели сдать экзамены на степень бакалавра. Теперь эти ученики, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, должны пройти ряд процедур, сообщила Sputnik замминистра образования Елена Черней.

"Эти выпускники могли подать на апелляцию, на свое усмотрение. Если после перепроверки работы оценка не станет выше, и полученного бала не хватит для проходной оценки, то остается дополнительная сессия. Она пройдет с 17 по 24 июля", — отметила  Черней.

Подать жалобу можно только в течении первых 48 часов после оглашения оценок. Результаты пересмотра работ по БАКу станут известны шестого июля.

По словам Черней, подать на пересмотр результатов теста могли только те ученики, которые не списывали в момент сдачи экзаменов и не были выгнаны из аудитории.

Она подчеркнула, что попытаться сдать БАК по одному предмету можно только дважды. Черней добавила, что, если оба раза ученик не набрал необходимые баллы, ему придется сдавать все остальные предметы заново.

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Теги:
бакалавриат, экзамен, учеба, Молдова
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