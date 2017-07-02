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Возложение цветов памятник Штефан чел Маре

Следующий год в Молдове будет посвящен Штефану Великому

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
В Молдове
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В воскресенье в Молдове отметили 513 лет со дня смерти господаря Штефана Великого, благодаря которому Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон возложил в воскресенье цветы к монументу Штефану чел Маре по случаю памятной даты о господаре.

памятник Штефан чел Маре
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Штефан чел Маре (Великий) - хранитель Земли Молдавской

2 июля исполняется 513 лет со дня смерти господаря Штефана III, оставшегося в истории как Штефан чел Маре и правившего Молдовой с 1457 по 1504 годы.

Глава государства также заявил, что подписал указ об объявлении 2018 года годом Штефана Великого.

"Человеческие качества, а также его отличительные черты политика, стратега и дипломата, его беспрецедентные действия для защиты целостности Молдовы, инициативы по защите христианских ценностей обеспечили ему восхищение как со стороны современников, так и последующих поколений… Он был великим защитником христианства. Благодаря Штефану чел Маре наш народ добился признания и уважения", — написал Додон на своей страничке в социальных сетях.

Президент также отметил, что создана государственная комиссия для разработки и утверждения в трехмесячный срок программы действий, посвященных году Штефана чел Маре.

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Штефан чел Маре или Стефан III Великий — господарь, один из самых видных правителей Молдавского княжества. Правил страной в течение 47 лет. На протяжении всего этого срока боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии. Благодаря талантам Стефана Великого как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.

Теги:
президент, дата, год, Штефан Великий, Молдова
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