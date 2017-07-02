Взрыв эмоций: как прошел музыкальный фестиваль Fosfor - фото

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Уникальное светомузыкальное шоу, яркий open air, выступление молдавских и зарубежных ди-джеев притянули в субботу тысячи поклонников электронной музыки в село Хорешты. Именно здесь состоялся третий фестиваль Fosfor.
На протяжении 19 часов непрерывной тусовки здесь можно было услышать: DayNite, MiSHY, Formal One, Flade, Cyberpoetry, Key D (Франция), Hyptonix, Markus Lawyer, Antony Waldhorn, Magic Flowers, Kovalenco Gennadi, Retrohandz (Италия), LH4L(Франция), Live Beat, Invisible Landscape. Тусовка собралась на территории аэродрома.
Многие СМИ почему-то умолчали об этом зрелищном событии. Смотрите фото, размещенные пользователями Instagram, которые приняли участие в этом мероприятии.
Фестиваль Fosfor проходит третий раз в Молдове. В прошлом году событие состоялось на левом берегу Днестра. А до этого open-air проходил на Гидигиче.
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