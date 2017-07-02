Взрыв эмоций: как прошел музыкальный фестиваль Fosfor - фото

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Уникальное светомузыкальное шоу, яркий open air, выступление молдавских и зарубежных ди-джеев притянули в субботу тысячи поклонников электронной музыки в село Хорешты. Именно здесь состоялся третий фестиваль Fosfor.

На протяжении 19 часов непрерывной тусовки здесь можно было услышать: DayNite, MiSHY, Formal One, Flade, Cyberpoetry, Key D (Франция), Hyptonix, Markus Lawyer, Antony Waldhorn, Magic Flowers, Kovalenco Gennadi, Retrohandz (Италия), LH4L(Франция), Live Beat, Invisible Landscape. Тусовка собралась на территории аэродрома.

Многие СМИ почему-то умолчали об этом зрелищном событии. Смотрите фото, размещенные пользователями Instagram, которые приняли участие в этом мероприятии.

Жаркооооо!!! И кстати самая высокая сцена на которых я когда либо играла #fosfor #daynitedjs O postare distribuită de dj Iunna Barbie (@djiunnabarbie) pe 1 Iul 2017 la 10:49 PDT

#fosfor O postare distribuită de Саша Голбан (@13_friday_13) pe 2 Iul 2017 la 01:15 PDT

#zernoff #fosfor #zernoffvodka O postare distribuită de Федоренко Надежда (@nadejda_fedorenco) pe 1 Iul 2017 la 11:02 PDT

#me#dancer#backstage#fosfor#❤️💃💃 O postare distribuită de •Andrea• (@andrearusu99) pe 1 Iul 2017 la 13:16 PDT

#party #fosfor #friends 😍💜 @veronica__gv @ceban.d96 @branco_dim O postare distribuită de 😈 (@olgagojan) pe 2 Iul 2017 la 00:42 PDT

Cherskii & ZdarovaKlava, bleaki #cherskii #fosfor2017 #fosfor #bytagme O postare distribuită de ⚫ Chernovsky Alexandr ⚫ (@cherskii_owl) pe 1 Iul 2017 la 10:04 PDT

Фестиваль Fosfor проходит третий раз в Молдове. В прошлом году событие состоялось на левом берегу Днестра. А до этого open-air проходил на Гидигиче.

Все последние новости Instagram смотрите в нашем специальном сюжете>>>>