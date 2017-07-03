Прогноз от Sputnik Молдова: жара отступает, на смену идут дожди

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Судя по всему, жара немного отступает.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове установится относительно не жаркая для июля погода. В центре Молдовы и в Кишиневе столбик термометра поднимется до + 23+ 25 С в дневные часы и + 16+ 18 С ночью.

На юге страны ожидается + 24 + 26 С в обеденное время и +18 + 19 С ночью.

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет + 22 С + 23 С днем и + 11 + 13 С ночью.

Давление 743 мм. рт.ст. Относительная влажность — 72 %. Дело в том, что весь сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы на территории всей Молдовы. Поэтому, отправляясь на работу, возьмите с собой зонтики.

С 9.00 до 15.00 возможна слабая геомагнитная буря, поэтому всем метеозависимым людям, а также гипертоникам врачи рекомендуют контролировать давление и принимать назначенные препараты — ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

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Nicolai Kibich Интересные факты о дожде

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