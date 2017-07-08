Загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо"

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik, Сергей Цуркану. Стадион "Динамо" не то чтобы заброшен, но существует где-то на периферии столичной спортивной жизни, причем ощущение это давнее — по воспоминаниям старожилов, "Динамо" утратил свой статус с момента открытия Республиканского стадиона в 1952 году. Сейчас Республиканский стадион уничтожен и используется для складирования веток после бури, а стадион "Динамо" все еще жив — конечно, там не проводятся важные соревнования, но работают многочисленные спортивные секции.

Стадион "Динамо" выглядит серым, несовременным, провинциальным и "совковым". И даже всезнающая Википедия утверждает — "Стадион "Динамо" стал первым послевоенным спортивным объектом, который был построен в освобождённом от фашистских войск Кишинёве. Стадион был открыт в 1945 году на месте бывшей Немецкой площади города". Доля истины тут есть, однако память человеческая, к счастью знает больше Википедии.

В XIX веке на нынешней улице Лазо компактно проживали кишиневские немцы, и площадь, где сейчас располагается стадион, действительно называлась Немецкой. И до того, как в 1945 году был открыт нынешний стадион, там же располагался стадион "Regele Ferdinand I" (имени Короля Фердинанда), открытый в межвоенное время. И на стадионе бурлила спортивная жизнь — провинциальная, но яркая. Вот, к примеру, статья из газеты 20-х годов, издававшейся в Бессарабии с футуристическим названием "Ракета".

© Photo Статья из газеты "Ракета", Кишинев, межвоенный период

Вход в стадион был помпезным, но деревянным. На фотографии 1929 года его можно хорошо рассмотреть.

© Photo Стадион "Динамо", Кишинев, межвоенный период

На стадионе была достопримечательность — памятник королю Фердинанду, причем стоял он среди трибун.

© Photo Памятник на стадионе "Динамо", Кишинев

Зимой стадион превращался в каток.

© Photo Каток на стадионе "Динамо", Кишинев

Там же устраивались автопробеги.

© Photo Стадион "Динамо", Кишинев, автопробег, межвоенный период

А на архивном видео, можно увидеть румынского принца Кароля на кишиневском стадионе в 1925 году.



И еще один забытый секрет этого стадиона — уже советского времени. В середине 60-х годов прошлого века на стадионе проходили съемки фильма "Спящий лев", желающие могут найти его в Интернете.

Даже по истории такого внешне неприметного объекта как нынешний стадион "Динамо", можно понять, что история — это не повод для спекуляций, подтасовки и замалчивания фактов. История не зависит от политических предпочтений властей и руководителей. И чем больше мы знаем — в данном случае, об истории нашей столицы, тем интересней бродить по улицам и смотреть не только под ноги, но и по сторонам. Жаль лишь, порой кажется, что за бесконечными спорами о названиях школьных учебников и выяснением кто был освободителем, а кто оккупантом, живая история теряется и уже никому не интересна.

В статье частично использованы фотографии и информация портала oldchisinau.com