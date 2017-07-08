Узнай откуда на Молдову движется гроза

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Грозы, случаются в основном в теплое время года и кроме радости от свежего воздуха и уменьшившейся жары могут, к сожалению, привести и к неприятностям, и даже трагедиям.

Каждый час на Земле происходит более миллиона грозовых разрядов, и люди порой становятся их жертвами. Не менее тысячи человек ежегодно умирают от молний. По данным американских ученых, потери от поражения ударами молний могут быть сопоставимы с числом жертв небольшого локального конфликта и примерно равны количеству людей, ежегодно гибнущих под селями, в смерчах и тайфунах. Кроме того, материальные потери от сил "небесного электричества" также огромны — только в Китае ежегодные убытки превышают 120 миллионов долларов.

В Молдове страх перед грозой нельзя и сравнивать со страхом перед нашим "традиционным" стихийным бедствием — землетрясением. Хотя удар молнии, как правило фатальней, чем последствия подземных толчков в нашей стране. Наука не в состоянии пока предсказывать землетрясения, а вот грозы, к счастью, предсказывать ученые умеют. Более того. Существует занятный и весьма полезный интернет-ресурс, на котором можно увидеть с задержкой в несколько секунд грозовую активность на нашей планете. И в отличие от многочисленных сайтов землетрясений он-лайн, на ресурсе Real-Time Lightning Map можно увидеть как и куда движется грозовой фронт, что весьма полезно и жителям Молдовы, где грозы весной и летом случаются очень часто.