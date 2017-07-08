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Порностудии в кишиневских квартирах: есть ли тут криминал

© Flickr/ Deutscher Webvideopreis
В Молдове
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Полиция все чаще рапортует о задержании организаторов интимных интернет-трансляций

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik, Сергей Цуркану. Чуть не раз в месяц молдавская полиция отчитывается о задержании очередной группы лиц, зарабатывающих тем, что устраивают в квартирах импровизированные порностудии для трансляции видео в Интернет. Девушки участницы подобных шоу отделываются штрафами, а вот организаторам этого бизнеса грозит до 7 лет лишения свободы по статье "Сутенерство".

Некоторые эксперты утверждают, что инкриминировать проституцию или сутенерство в данном случае нельзя — физического контакта с клиентом не существует, клиент может находиться в США или Новой Зеландии, поэтому речь можно вести лишь о незаконном предпринимательстве.

Полковник полиции в отставке, бывший вице-министр внутренних дел Геннадий Косован утверждает, что проституция остается проституцией, какие бы технические новшества и достижения прогресса не применялись в погоне за извлечением выгоды из "клубнички".

"Это новый вид преступлений, недавно его не существовало. Раньше в газетах объявлений была реклама услуг проституток, на мой взгляд это то же самое. Метод ведения данного преступного бизнеса не зависит от форм. Интернет — это средство связи и коммуникации", — сказал эксперт.

В свою очередь, адвокат Виктор Панцыру утверждает, что формулировки проституции и сутенерства в Уголовном кодексе несколько размыты, но организация эротических Интернет-трансляций, несомненно, является нарушением закона.

"С моей точки зрения, уголовный закон охраняет социальные, моральные и материальные ценности и права. Исходя из этого, тот факт, что девушка не совершает прямого полового контакта во время этих трансляций, но осуществляет некие аморальные действия за деньги, говорит, что это проституция", — сказал адвокат.

Каким образом адвокат осуществлял бы защиту в суде участников сексуальных трансляций он-лайн?

"В данном случае, пусть прокурор доказывает ее вину, я бы воздержался от дачи каких-либо показаний. Тот факт, что не было физического контакта с клиентом — прокурор, при наличии фантазии, обойдет, перешагнет через это препятствие", — пояснил Панцыру.

Судя, по экспертному мнению, организация эротических Интернет-трансляций ничем не отличается от оказания обыкновенных интим-услуг и открытия притонов. Таким образом, гражданам и гражданкам Молдовы, подумывающим о таком способе заработка, в надежде на его безобидность и ненаказуемость, стоит еще раз задуматься. Тем более, что технические возможности для выявления "домашних видеостудий" у правоохранительных органов Молдовы есть.

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Теги:
порно, порнография, сутенерство, проституция, Геннадие Косован, Молдова, Кишинев
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