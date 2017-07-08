Курить или не курить: сколько сигарет можно брать на отдых в ЕС

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Лето в разгаре и молдавские туристы, несмотря на социально-экономические проблемы в стране, с каждым годом все активней штурмуют европейские курорты. Страна у нас, к сожалению, курящая, и для многих покупка сигарет в Европе становится настоящим ударом по семейному бюджету — табак не дешев и в Молдове, а в некоторых странах ЕС пачка сигарет дороже чуть не в пять раз.

Ввоз в Румынию больше 2 пачек сигарет запрещен, но как обстоят дела с другими странами? По телефону горячей линии Таможенной службы Молдовы корреспондента Sputnik Молдова заверили, что вывозить из Молдовы можно беспрепятственно и без всяческих пошлин, для личного пользования, не больше 200 сигарет, то есть блок. А правила ввоза у каждой страны свои. Какие же они?

Согласно Таможенным правилам ЕС, каждое государство-член ЕС самостоятельно принимает решение о применяемом лимите на ввоз сигарет: 200 или 40. Касается это правило прибывающих путешественников в ЕС из стран, не входящих в Европейский Союз (Молдова, разумеется, подходит под это определение).

Таким образом, необходимо изучать таможенные правила каждой страны, куда вы въезжаете. Например, в Испанию разрешен беспошлинный импорт для прибывающих на корабле или самолете 200 сигарет. Если вы въезжаете сушей, придется ограничиться двумя пачками. Такие же правила в Греции, Италии и многих других странах Евросоюза.

Sputnik Молдова не скажет читателям: "Курите на здоровье", вред курения давно доказан, однако если курить, то лучше курить, не экономя на вещах и предметах первой необходимости.