Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

Sputnik Литва представляет вашему вниманию подборку Американского портала Business Insider, составившего 10-ку наиболее интересных маршрутов и доступных мест отдыха в Европе.
Sputnik Литва представляет вашему вниманию подборку Американского портала Business Insider, составившего 10-ку наиболее интересных маршрутов и доступных мест отдыха в Европе.
Президент Молдовы объявил о поддержке молодежи страны: лучших лицеистов отметят, а для всех выпускников школ в центре Кишиенва пройдет open air.
В Молдове пожилая супружеская пара погибла после того, как на них напал бык, которого они держали в хозяйстве.
Четыреста молодых людей из Молдовы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.
Статистика неутешительна - цены в Молдове растут, как на дрожжах: граждане задаются вопросом, а дешевеет ли хоть что-то в республике?
Президент Молдовы объявил о поддержке молодежи страны: лучших лицеистов отметят, а для всех выпускников школ в центре Кишиенва пройдет open air.
В Молдове пожилая супружеская пара погибла после того, как на них напал бык, которого они держали в хозяйстве.
Четыреста молодых людей из Молдовы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи.
Экономика Латвии работает на пределе и без шансов догнать страны «старой Европы», считают в Международном валютном фонде.
Для строительства железной дороги Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Европой, специалистов придется искать за границей.
Президент Эстонии считает, что стране не нужны всенародные выборы президента, и вообще – зачем что-то менять, если все хорошо работает?
Более 40% грибов, собранных в зонах радиоактивного загрязнения в Гомельской области Беларуси, имеют повышенное содержание Цезия-137.
В результате пожара на крупном вещевом рынке в грузинском городе Поти выгорело 2000 м² торговых площадей, уничтожено 70 магазинов.
Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet.
Очередная партия новейших вооружений доставлена в Азербайджан в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.
Представители Вооруженных сил Беларуси прибыли в Армению с рабочим визитом.
Разряд молнии стал причиной смерти чабана и полутора тысяч овец в Костанайской области Казахстана.
Вместо России строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Кыргызстане займется чешская компания Liglass Trading CZ, SRO.
В Таджикистане стартуют командно-штабные учения «Региональное сотрудничество» при участии военных из США, Пакистана, Монголии других стран.
Внешнеполитическое ведомство Узбекистана обсуждает пути решения проблем с получением выездных виз, в том числе их полную отмену.
Президент Южной Осетии поздравил жителей Алании с Днем Хетага и принял участие в массовом танце «Симд».
Экономика Латвии работает на пределе и без шансов догнать страны «старой Европы», считают в Международном валютном фонде.
Для строительства железной дороги Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Европой, специалистов придется искать за границей.
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