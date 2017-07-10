Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

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Впервые для выпускников школ в центре Кишинева пройдет open air Президент Молдовы объявил о поддержке молодежи страны: лучших лицеистов отметят, а для всех выпускников школ в центре Кишиенва пройдет open air. 3

Молдавская коррида: пожилая семейная пара погибла после нападения быка В Молдове пожилая супружеская пара погибла после того, как на них напал бык, которого они держали в хозяйстве. 39