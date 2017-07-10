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Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

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Десять доступных мест отдыха в Европе
© Sputnik/

Лето - время отпусков, причем большинство отдыхающих выбирают доступные туристические маршруты

Sputnik Литва представляет вашему вниманию подборку Американского портала Business Insider, составившего 10-ку наиболее интересных маршрутов и доступных мест отдыха в Европе.

Теги:
отдых, Европа
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Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

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