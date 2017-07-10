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Студенты на лекции

Выбрать ВУЗ для учебы стало проще

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Тема:
Молдова: полезная информация, справки, телефоны (20)
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Через две недели начнут работу приемные комиссии вузов, а это значит, что абитуриентам пора задуматься о выборе и поступлении в высшие учебные заведения

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Популярные вузы России попали в рейтинг высших учебных заведений, который составили специалисты поисковой системы Яндекса. Рейтинг составлен по статистике запросов пользователей в течение года.

Первое место занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ в топ-10 поиска Яндекса вошли ещё три университета из первой десятки Интерфакса: ВШЭ, СПбГУ и РУДН, отмечают составители рейтинга.

Скоро в Молдове и за рубежом начнут работу приемные комиссии, рейтинг учебных заведений от Яндекса, безусловно, поможет абитуриентам ориентироваться в выборе вуза в России.

Напомним, что медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит также МИАР недавно выпустила интерактивный навигатор "Лучшие университеты России: выбери свой">>>

В частности, потенциальные абитуриенты могут узнать информацию о деятельности вуза, его образовательной и научной направленности, его участии в международных рейтингах, стоимости обучения и сопутствующих расходах (проживание, питание, страховка, литература), наличие или отсутствие общежитий, курсов русского языка, образовательных программ на английском языке, направления подготовки доступные на русском языке, доступные формы обучения, количество обучающихся иностранных граждан, конкурс, сроки подачи документов, спортивная инфраструктура (наличие бассейна и спорткомплекса).

Те, кто планируют поступать в молдавские вузы, предлагаем ознакомиться с этой публикацией — Абитуриент-2017: сколько стоит контракт на обучение в ВУЗах Молдовы>>>

Здесь можно найти не только условия приема, но и стоимость обучения по контракту. Подача заявлений на поступление в ВУЗ пройдет с 24-31 июля.

Тема:
Молдова: полезная информация, справки, телефоны (20)

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Теги:
yandex, абитуриент-2017, абитуриент, социальный навигатор, выбор, вуз, учеба, Молдова, Россия, Вступительные экзамены
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