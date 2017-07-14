Sputnik дарит участницам "Ты Супер" отдых в "Орленке"

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Участница международного вокального конкурса "Ты Супер!" из Молдовы, который прошел при поддержке Sputnik на телеканале НТВ, шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната, отправится в воскресение на отдых в детский лагерь "Орленок" и выступит на сцене Всероссийского детского центра.

Большой творческий концерт состоится 4 августа на главной сцене "Орленка". На сцену выйдут — победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба, финалистки конкурса Дарья Чернова, Карина Исмаилова и другие участники проекта.

Sputnik Молдова будет вести прямую трансляцию концерта.

Помимо участия в концерте, Кристина Коваленко с другими участниками проекта проведут в "Орленке" целую смену.

Международный конкурс "Ты супер!" — совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект подарил шанс талантливым детям заявить о себе: его участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Первый сезон шоу "Ты супер!" завершился в конце мая 2017 года праздничным гала-концертом в Кремле. В проекте приняли участие 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Победительницей первого сезона конкурса "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии. В конкурсе приняли участие и две девочки из Республики Молдова — Кристина Коваленко и Анна Ерхан.

Шестнадцатилетняя Кристина Коваленко родилась в селе Абаклия, район Басарабяска. Детство у Кристины было тяжелым: девочка осталась без родителей и оказалась на улице. В девять лет девочку определили в Чадыр-Лунгский интернат. Здесь у Кристины начался совершенно новый этап в жизни. Пройдя отборочный кастинг на проект "Ты супер!", юная вокалистка представила судьям и зрителям свою версию зажигательной песни "Hora din Moldova" ("Хора из Молдовы") известной молдавской исполнительницы Нелли Чобану.

© Video: НТВ Полная версия выступления Анны Ерхан и Арсения в Кремле

Анна Ерхан — воспитанница Гимназии-интерната села Кэрпинень. Юная исполнительница выступила с песней "Ioane, Ioane" в первом выпуске передачи шоу "Ты супер!". Зрители детского конкурса сравнили её с Софией Ротару. Многие нашли сходство в ее манере исполнения и в том, как поет народная артистка.

Анна Ерхан, как самая юная участница из Молдовы, приняла участие и в финальном гала-концерте в качестве специального гостя. Она спела дуэтом с экс-участником "O-Zone" Arsenium (Арсение Тодираш) мировой хит "Любовь под липами" ("Dragostea Din Tei"), вызвав бурную реакцию зала.