В Приднестровье восстановят популяции рыб в Днестре

В Приднестровье озаботились разрешением проблемы исчезновения в реке Днестр некоторых видов рыб

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в течение ближайших лет намерены восстановить популяции рыб в днестровских водах. Такую задачу поставил перед профильным министерством и службами региона лидер Приднестровья Вадим Красносельский, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Особое внимание необходимо уделить контролю за соблюдением запретительных норм на ловлю рыбы сетью. Незаконные действия в этой сфере нанесли серьезный ущерб рыбному балансу Днестра. Некоторые виды рыб, ранее обитавших в реке, исчезли", — сказал Красносельский.

По словам начальника Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды Василия Сотникова, на сегодняшний день инспекторами составлено около 360 протоколов по незаконному использованию природных ресурсов.