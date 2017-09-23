Почему в Молдове трудно вывести новый сорт винограда

КИШИНЕВ, 23 сент – Sputnik. Институт виноградарства и виноделия упустил грант на 1 миллион 700 тысяч долларов на модернизацию своей экспериментальной базы. Об этом Sputnik заявил заведующий лабораторией генофонда, селекции и новых технологий Тудор Казак. По словам специалиста, такая ситуация сложилась из-за того, что экспериментальная станция, которая раньше находилась в ведении института, решением вышестоящих органов стала самостоятельной экономической единицей еще в 2008-м году.

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"Ситуация сейчас доходит до парадокса. В прошлом году мы просили поля для того, чтобы посадить наши гибриды. Но приехали арендаторы, которые взяли в аренду земли, предназначенные для проведения опытов, и сказали – убирайтесь, так как у нас есть контракт аренды с вашим опытным хозяйством, и вопрос закрыт", — рассказал Казак.

Отсутствие полноценной экспериментальной базы привело к тому, что внедрение последних разработок на более широких площадях затруднено, хотя новые сорта довольно востребованы, отметил глава лаборатории. Тудор Казак также рассказал, что в свое время институт вложил собственные средства в закладку новых виноградников. Ради этого сотрудников лишили премий и других дополнительных выплат.

"Там полторы тысячи гектаров. Довольно солидная площадь, учитывая, что она находится вблизи Кишинева. Представьте, что они сейчас наш виноградник, который мы сажали, сдают в аренду по 9 тысяч леев за гектар", — заявил Тудор Казак.

В настоящее время институт виноградарства и виноделия пытается через суд вернуть хотя-бы часть своих площадей, для того, чтобы развивать свои экспериментальные поля. В планах также создание отдельной производственной бригады, чтобы иметь минимальную возможность для создания образцов своей продукции.