Почему Дога не сможет прилететь в родное село

На заседании ОКК обсуждался вопрос о возможности пролета в Зоне безопасности вертолета с композитором Евгением Догой, который намерен отправиться в родное село Мокра вместе со съемочной группой, работающей над документальной лентой о нем.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК — руководящий орган миротворческой операции на Днестре — Прим. ред.) обратилась к российской стороне о возобновлении полетов вертолетной эскадрильи в Зоне безопасности.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Дога о заявлениях против России: где я мог сказать такие глупости

Инициатива возникла после обращения на сегодняшнем заседании ОКК молдавской стороны о возможности съемок с использованием вертолета и других летательных аппаратов в виде дрона для подготовки документального фильма про композитора Евгения Догу, который родился в селе Мокра Рыбницкого района.

Как рассказал корреспонденту Sputnik сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, долететь до этого населенного пункта с правого берега Днестра возможно лишь преодолев воздушное пространство Зоны безопасности.

"Молдавская сторона несколько запоздала обратиться в ОКК с уведомлением о возможном визите композитора Евгения Доги и съемочной группы на место его рождения. Знаю, что данный вопрос был прежде согласован с приднестровской стороной, но обсуждался он лишь в контексте его визита на автомобильном транспорте. Сегодня была рассмотрена возможность пролета непосредственно в населенный пункт Мокра на вертолете", — пояснил Беляков журналистам после заседания.

По словам сопредседателя от приднестровской стороны, для сопровождения в Зону безопасности необходимы миротворческие вертолеты, но эскадрилья вертолетов, которая действует в составе миротворческих сил и находится на балансе РФ на данный момент не функциональна.

"Мы обратились сегодня к российской стороне с просьбой о восстановлении деятельности вертолетной эскадрильи, для того, чтобы такие вопросы можно было решать в ОКК. В контексте этих обстоятельств решение по нынешнему вопросу не было принято, поскольку контроль за пролетом данного вертолета и его сопровождение миротворческими силами сейчас обеспечено быть не может", — объяснил Беляков.

В соответствии с Протоколом ОКК № 1 от 28 июля 1992 года, в состав эскадрильи входит шесть вертолетов Ми-8 и четыре вертолета Ми-24.