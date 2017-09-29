Приднестровье и Абхазия обновили договор о дружбе и сотрудничестве

В рамках визита приднестровской делегации в Абхазию был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен — Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и глава Абхазии Рауль Хаджимба подписали новый Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, сообщила пресс-служба приднестровского лидера. Подписание состоялось во время визита приднестровской делегации в Абхазию.

"Речь в договоре идет как о политических и правовых основах взаимоотношений, совместной борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, так и об экономической интеграции, межпарламентских, межправительственных и межведомственных контактах, связях в сфере здравоохранения, в научной, образовательной, культурной, спортивной областях, а также о помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", — рассказали в пресс-службе.

© Sputnik/ Томас Тхайцук Визит лидера ПМР Вадима Красносельского в Абхазию

После подписания договора Вадим Красносельский отметил, что приднестровский и абхазский народы имеют много общего.

Приднестровье и Абхазия возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием развал Советского Союза. Но мы не потеряли себя. И абхазский народ, несмотря на все риски, пошел по пути сохранения себя", — заявил он.

Красносельский подчеркнул, что обновленный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровьем (предыдущая редакция датирована 1993 годом) наполнит новым содержанием существующие соглашения в области экономики и культуры.

Рауль Хаджимба в свою очередь отметил, что переговоры подтвердили совпадение подходов Приднестровья и Абхазии к ключевым международным проблемам, в частности, общую заинтересованность в развитии и укреплении полноформатного сотрудничества с Российской Федерацией.

"Мы даем высокую оценку подписанному обновленному Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который создает новые благоприятные условия для политического диалога и сотрудничества", — сказал Рауль Хаджимба.

Еще один значимый для приднестровцев документ, подписанный в рамках визита делегации в Абхазию, стало Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Дубоссары и Гудаута. Факт "побратимства" зафиксировали подписями главы администраций — Руслан Чабан и Руслан Ладария.