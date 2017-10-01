Валерий Осталеп о том, ждет ли Игоря Додона импичмент

Могут ли противоречия президента и правительства закончиться отстранением первого лица от должности

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Градус противоречий между президентом и правительством с парламентским большинством не снижается.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Колацки: президенту Додону грозит импичмент, но только формально

А некоторые эксперты говорят о грядущем затяжном политическом кризисе в Молдове.

Опальная либеральная партия в сентябре 2017 года уже второй раз пытается инициировать сбор подписей для отстранения Игоря Додона от власти, помимо этого об импичменте как о возможном событии говорит ряд аналитиков.

Насколько это реально и кому это выгодно — об этом для Sputnik Молдова говорит директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Республики Молдова Валерий Осталеп.

"Вряд ли кто-то серьезно поднимает вопрос импичмента, не думаю, что кому-либо из политических игроков это по-настоящему выгодно. Правящей партии и парламенту это невыгодно абсолютно. Никому из главных игроков это не интересно, это кокетство с определенной частью электората", — сказал Осталеп.

Комментируя утверждения о том, что импичмент может пойти на пользу парламентской оппозиции и сплотить электорат социалистов, эксперт отмечает малую вероятность подобного развития событий.

"Если бы власти попытались выдвинуть президенту импичмент, то ореол определенной жертвы они бы ему придали. С политической точки зрения он, возможно, что-нибудь бы и выиграл. Но реальных предпосылок для этого нет — ни юридических, ни, что самое главное, политических", — резюмировал эксперт.