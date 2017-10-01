Когда Молдова вступит в ЕС и вступит ли вообще

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Уникальной особенностью Молдовы является идеологический или даже геополитический раскол умов — часть населения связывает будущее страны с Россией, а часть — с Европой. Причем обе стороны порой демонстрируют отсутствие желания идти на компромисс и открытость к диалогу.

© Photo: из личного архива автора Шумицкая: Молдова - уникальная страна

Возможно ли развитие страны при жесткой конфронтации сторонников разных геополитических векторов? К сожалению, только в теории, говорит в интервью Sputnik Молдова научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.

"Хочется верить в возможность такого развития сценария, но весьма сложно — политикам нужно прислушиваться к аналитикам, чтобы выигрывали не только их личные амбиции, но и население в целом. Теоретически это возможно, а на практике — утопия", — сказала эксперт.

Трудности понимания и неспособность к внятному диалогу демонстрируют сейчас и крупнейшие мировые державы, поэтому "склеить" идеологический раскол в Молдове не менее сложно, продолжает собеседница.

"После 2014 года это сделать сложнее — отношения между Россией и Западом не налаживаются, и если два таких полюса не могут найти слова для проведения диалога, то что говорить о Молдове, которая столь недавно начала свой путь как путь независимой страны", — сказала политолог.

Стремление к европейским ценностям похвально, однако без наполнения внутренней культурой и развития гражданского общества, это стремление не более чем пустой звук.

"Европейская идеология с ее уважением прав человека не противоречит любой современной идеологии. Думаю, стремиться в Европу нужно, прежде всего, не институционально, а культурологически. Ничто не мешает Молдавии, не меняя Конституцию, двигаться в Европу в плане европейской культуры. А вступит Молдавия в ЕС — вполне вероятно, но никак не раньше, чем через 20 лет", — резюмировала Шумицкая.