В столице проходит третий Кишиневский марафон

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. По улицам Кишинева сегодня бежит не менее 17 тысяч человек, среди которых как профессиональные спортсмены, так и простые любители бега и модного нынче ЗОЖ.

Организаторы мероприятия — спортивная организация Sporter. Sputnik Молдова является информационным партнером Марафона.

© AFP/ Ed Jones Международный марафон в Пхеньяне: как это было 15

В 2017 году организаторы несколько изменили маршрут и дистанцию развлекательного забега Fun Run: теперь участники будут бежать 1,5 км. Помимо этого, предусмотрена дистанция, которая окажется по силам многим: 5 км по одной из центральных улиц Кишинева. Всего же предусмотрены следующие дистанции:— марафон (42 км 195 м)

— полумарафон (21 км 0975 м)

— 10 км

— 5 км

— Fun Run (1,5 км)

Для тех, кто пока не бежит, но хочет поддержать и поболеть за своих друзей участников марафона, организаторы установили в зоне ожидания огромный экран, на который транслируется прямое включение с разных точек на трассе Кишиневского марафона.



