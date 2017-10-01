Завидные женихи и невесты из молдавского парламента

Кто из молдавских депутатов не успел обзавестись семьей и сколько свадеб сыграют в Парламенте

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В Парламенте республики Молдова заседают шесть депутатов, которые никогда не играли собственную свадьбу. Впрочем, из шести парламентских фракций только в двух все депутаты состоят или состояли ранее в браке – речь идет о Либеральной и Либерал-демократической партиях.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Алина Зотя перед свадьбой показала фото своего платья

В остальных парламентских фракциях остались завидные женихи и невесты: у демократов и коммунистов по одной персоне, а у социалистов и представителей Народно-европейской платформы – по две.

Например, демократ Константин Цуцу ни разу не примерял костюм жениха, как и коммунистка Инна Шупак — свадебное платье невесты. Георге Мокану и Михаела Спэтарь из Народно-европейской платформы также ждут серьезных отношений и пока обходят ЗАГС стороной.

© Sputnik/ Евгений Панасенко О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня

В списке завидных женихов и невест депутатов социалистов – Влад Батрынча и Марина Радван. Несмотря на то, что еще 2 года назад спикер парламента поздравил их со свадьбой, социалисты категорически опровергли эту информацию как сплетню.

Список же холостых либералов был закрыт 30 сентября 2017 года, когда последняя "свободная" невеста Алина Зотя связала судьбу с молодым человеком по имени Влад Дурня.



