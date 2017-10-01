Жуткая авария в Приднестровье вызывает вопросы

Автомобиль марки "Лексус", следовавший из Тирасполя в Бендеры, сбил на смерть девочку-подростка, правоохранительные органы обратились за помощью очевидцев, трагедия взбудоражила интернет-пользователей, которые активно обсуждают случившееся.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. На Тираспольском шоссе в районе арки села Парканы произошла авария со смертельным исходом. Школьница, воспитанница интерната, 15 лет от роду, скончалась на месте, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

"Водитель автомобиля марки "Лексус", двигаясь из Тирасполя в Бендеры, совершил наезд на школьницу, пересекавшую проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", — отметили в информации.

Как только появилось сообщение об аварии, пользователи соцсетей стали активно обсуждать случившееся, осуждая действия водителя и отмечая, что подобное происшествие отнюдь не редкость для этого пешеходного перехода.

Многочисленные интернет-дискуссии выливались в споры о том, какие способы предотвращения подобных аварий более всего подходят для этого притягивающего неудачу места. Кто предлагал обойтись светофором, кто уверял, что необходим комплексный подход — светофор, лежачий полицейский, видеокамера, а кто замечал, что ответственность при соблюдении правил дорожного движения самих водителей и пешеходов сможет решить проблему.

"Может все-таки установить там светофор, потому как никакие дорожные знаки ни водителей, ни пешеходов не дисциплинируют", — отмечал один пользователь.

"Камера без контроля скоростного режима ничего не даст. А вот автоматический радар с камерами как на трассе в Кишинев по населенным пунктам это дело. Причем не только там", — уверял другой.

"Радар ничего не решит, кому можно сейчас гонять, тот и потом будет ложить на все Ваши камеры", — с пессимизмом реагировал третий.

Правоохранительные органы ищут очевидцев происшествия. Они обратились к владельцам транспортных средств, проезжавших в момент ДТП по шоссе, с просьбой предоставить запись аварии с автомобильных видеорегистраторов.



