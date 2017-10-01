Культурологическая война: эксперты об украинском "языковом" законе

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Закон об образовании, принятый недавно в соседней Украине, говорит о начале конфронтации гражданского общества и власти, заявила для Sputnik руководитель общественной организации "Ассамблея Народов Молдовы" и экс-директор бюро межэтнических отношений Ольга Гончарова.

По мнению специалиста в области национальных политик, данный документ в той части, которая касается образования на родном языке, противоречит всем международным законам и так называемой "Библии" в области межэтнических отношений — рамочной конвенции по вопросам национальных меньшинств.

"В рамочной конвенции красной линией проводится вопрос о том, что представители миноритарных этнических групп в каждой стране должны иметь возможность образования на родном языке. Это должно быть на всех этапах. От дошкольного до университетского образования. Этот принцип полностью нарушен", — заявила Ольга Гончарова.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Закон об образовании в Украине - что дальше будет с молдаванами

Как сообщают РИА Новости, в соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на языках нацменьшинств можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Экс-директор Бюро межэтнических отношений оценивает введение этого закона как культурологическую войну, имеющую политическую цель: исключить из общения русский язык. Закон об образовании в такой форме будет способствовать нагнетанию ситуации в Украине, заявила Гончарова.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Млечко: русский язык должен быть сохранен в странах СНГ

"Это — шаг против собственного народа. И, конечно, это приведет к обострению отношений. Такие регионы, например, как Одесская область, вряд ли будут соблюдать этот закон. Снять образование на русском языке в Одессе — это смело", — отметила специалист.

По мнению Ольги Гончаровой, первые шаги к подписанию нового закона об образовании были сделаны на Украине порядка 8-ми лет назад, когда была принят закон о статусе региональных и национальных языков. Русский язык тогда получил статус регионального.