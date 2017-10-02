МИД Молдовы сделал новое заявление: о чем предупредили граждан страны

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы рекомендует гражданам республики, которые планируют отправиться или уже находятся в Барселоне (Испания), избегать многолюдные места и быть осторожными в связи с демонстрациями, которые могут продолжаться в ближайшие дни.

В тоже время МИДЕИ доводит до сведения, что к этому моменту граждан Молдовы среди раненных в ходе протестов нет. Посольство Молдовы в Испании находится в постоянном контакте с испанскими властями и продолжает следить за ситуацией.

В случае необходимости граждане Республики Молдова могут обратиться по горячей линии посольства +34 664 598 545 или по номерам МИДЕИ 0 800 909 90 (звонки из Молдовы) и +373 22 78 87 22 (звонки из-за границы).

Первого октября в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На некоторых участках были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших в результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 845 человек. В МВД Испании заявили, что 33 сотрудникa правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.