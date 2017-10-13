Город на Днестре отметит юбилей - Тирасполь исторический и современный

Тирасполь отметит 14 октября свою 225-летнюю годовщину. Директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук поделилась с корреспондентом Sputnik вехами развития города, пролистнув страницы его истории, а в городской администрации - фактами жизни современного Тирасполя

Ирина Ляхова, Sputnik Молдова

Официальная дата основания Тирасполя — 1792 год. Так записано во всех дореволюционных источниках. Именно тогда начались проектные работы по определению места строительства будущей крепости, из которой вырос Тирасполь.

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Тираспольская крепость, от которой сейчас остался лишь пороховой погреб бастиона "Святой Владимир", изначально именовалась по-другому, поскольку к тому моменту, когда ее закладывали, еще официально не значилось населенного пункта под названием Тирасполь.

"Никаких координат не было, Днестр длинный, но как-то нужно было обозначать эту местность. На правом берегу в Днестр впадала речка Ботна. Так и повелось. Говорили крепость Ботна или Срединная, или Главная или крепость Главного депо, то есть склад, арсенал", — говорит директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук.

Впервые название города Тирасполь появилось в полном своде законов Российской империи 27 января 1795 года. Тогда был опубликован проект о создании новой Вознесенской губернии и в перечне уездных центров обозначен город Тирасполь и уезд. Считается, что это часть греческого проекта Екатерины, потому что с греческого Тирасполь означает город на Днестре.

"Когда стало ясно, что под защиту крепости собралось много людей, было принято решение дать Тирасполю статус уездного центра, а уезд был огромный, в 300 км. Например, в него входила Одесса вплоть 1805 года", — пояснила историк.

Старинный Тирасполь — в наглядных экспонатах>>>

По словам Мельничук, город быстро развивался во многом благодаря тому, что в нем располагались воинские части.

"Все-таки это родовитое дворянство. Жили тираспольчане за счет сельского хозяйства, торговли с Одесского рынка и порта. с которого уходили зерновые за рубеж", — отмечает она.

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Большой толчок развитию Тирасполя дало и появление в городе железной дороги 1 августа 1867 года.

По словам историка, в связи с тем, что в городе главная церковь была Покровская, а 14 октября отмечается религиозный праздник Покров день, кроме того, самая большая винная ярмарка тоже называлась Покровская, и на нее съезжалось много людей, так и сошлось, что в этот день традиционно Тирасполь отмечает свой храмовый праздник.

От Суворова до Зелинского

Тирасполь может гордиться знаменитостями. Это химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии Николай Зелинский, художник, один из основоположников русского авангарда Михаил Ларионов, классик болгарской литературы, беллетрист Георгий Стаматов, иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки Лев Тарасевич — один из тех, кто в Институте Пастера работал с Мечниковым, его именем назван Институт медико-биологических препаратов в Москве.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь памятник А. В. Суворову

Есть немало знаменитых личностей, которые были причастны к истории города. Среди них — русский полководец, основоположник российской военной теории Александр Суворов, по приказу которого на левом берегу Днестра на месте сожженного турками села была построена крепость Средняя и в 1792 году заложен город Тирасполь; первый инженер в армиях Потемкина и Суворова, первый архитектор Тирасполя и многих российских городов Франц де Воллан; русский полководец Михаил Кутузов. Именно он за 27 дней до вторжения Наполеона в Россию заключил Бухарестский мир, после которого Тирасполь перестал быть границей. Она отодвинулась до Прута. В Тирасполе декабрист, участник Отечественной войны 1812 года Владимир Раевский четыре с небольшим года провел в местной крепости под следствием.

Современный Тирасполь

На момент приобретения Тирасполем своего имени и статуса уездного города в 1795 году, в нем проживало 2 441 житель. Среди них — русские, молдаване, волохи, евреи, украинцы. В1897 год, когда проводилась единственная в императорской России всероссийская перепись населения, в Тирасполе проживало 27 885 жителей, в начале XX века — около 30 тысяч, а в конце 80-х XX века — около 200 тысяч населения вместе с городом Днестровском и селом Кременчуг.

По данным, предоставленным в администрации города на конец 2012 и 2016 года, численность постоянного населения в 2012 году составила 146,6 тысяч людей, а в 2016 году — 138,5 тысяч, а именно женщин — 80,1 тысяча и 76,2 тысячи соответственно, мужчин — 66,5 тысячи и 62,3 тысячи.

© Sputnik/ Ирина Ляхова Дворец Республики. Тирасполь

Между тем, число новорожденных к концу 2016 года зафиксировано больше, чем к концу 2012 года — 1631 и 1548 соответственно. Немного снизилось число браков — 1104 и 1326, но и число разводов также — 628 и 773. Уменьшилось число пенсионеров к 2016 году по сравнению с 2012 годом — 31262 и 37293, впрочем, как и трудоспособного населения — 76,1 тысяча и 87,5 тысяч.

Численность занятых в экономике города Тирасполя также снизилось в 2016 году в сравнении с четырьмя годами ранее — 53,7 тысяч и 59,6 тысяч. Больше всего тираспольчан трудятся в сфере промышленности — 15,5 тысяч в 2012 году и 12,7 тысяч в 2016 году, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, заготовки — 11,6 тысяч и 10,2 тысяч соответственно, в образовании — 8,1 тысяча и 7,7 тысяч, а также в здравоохранении и социальном обеспечении, физкультуре, отдыхе и туризме — 5,7 тысяч и 5,8 тысяч.