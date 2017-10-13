Город на Днестре отметит юбилей - Тирасполь исторический и современный

Ирина Ляхова, Sputnik Молдова
Официальная дата основания Тирасполя — 1792 год. Так записано во всех дореволюционных источниках. Именно тогда начались проектные работы по определению места строительства будущей крепости, из которой вырос Тирасполь.
Тираспольская крепость, от которой сейчас остался лишь пороховой погреб бастиона "Святой Владимир", изначально именовалась по-другому, поскольку к тому моменту, когда ее закладывали, еще официально не значилось населенного пункта под названием Тирасполь.
"Никаких координат не было, Днестр длинный, но как-то нужно было обозначать эту местность. На правом берегу в Днестр впадала речка Ботна. Так и повелось. Говорили крепость Ботна или Срединная, или Главная или крепость Главного депо, то есть склад, арсенал", — говорит директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук.
Впервые название города Тирасполь появилось в полном своде законов Российской империи 27 января 1795 года. Тогда был опубликован проект о создании новой Вознесенской губернии и в перечне уездных центров обозначен город Тирасполь и уезд. Считается, что это часть греческого проекта Екатерины, потому что с греческого Тирасполь означает город на Днестре.
"Когда стало ясно, что под защиту крепости собралось много людей, было принято решение дать Тирасполю статус уездного центра, а уезд был огромный, в 300 км. Например, в него входила Одесса вплоть 1805 года", — пояснила историк.
Старинный Тирасполь — в наглядных экспонатах>>>
По словам Мельничук, город быстро развивался во многом благодаря тому, что в нем располагались воинские части.
"Все-таки это родовитое дворянство. Жили тираспольчане за счет сельского хозяйства, торговли с Одесского рынка и порта. с которого уходили зерновые за рубеж", — отмечает она.
Большой толчок развитию Тирасполя дало и появление в городе железной дороги 1 августа 1867 года.
По словам историка, в связи с тем, что в городе главная церковь была Покровская, а 14 октября отмечается религиозный праздник Покров день, кроме того, самая большая винная ярмарка тоже называлась Покровская, и на нее съезжалось много людей, так и сошлось, что в этот день традиционно Тирасполь отмечает свой храмовый праздник.
От Суворова до Зелинского
Тирасполь может гордиться знаменитостями. Это химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии Николай Зелинский, художник, один из основоположников русского авангарда Михаил Ларионов, классик болгарской литературы, беллетрист Георгий Стаматов, иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог, организатор здравоохранения и медицинской науки Лев Тарасевич — один из тех, кто в Институте Пастера работал с Мечниковым, его именем назван Институт медико-биологических препаратов в Москве.
Есть немало знаменитых личностей, которые были причастны к истории города. Среди них — русский полководец, основоположник российской военной теории Александр Суворов, по приказу которого на левом берегу Днестра на месте сожженного турками села была построена крепость Средняя и в 1792 году заложен город Тирасполь; первый инженер в армиях Потемкина и Суворова, первый архитектор Тирасполя и многих российских городов Франц де Воллан; русский полководец Михаил Кутузов. Именно он за 27 дней до вторжения Наполеона в Россию заключил Бухарестский мир, после которого Тирасполь перестал быть границей. Она отодвинулась до Прута. В Тирасполе декабрист, участник Отечественной войны 1812 года Владимир Раевский четыре с небольшим года провел в местной крепости под следствием.
Современный Тирасполь
На момент приобретения Тирасполем своего имени и статуса уездного города в 1795 году, в нем проживало 2 441 житель. Среди них — русские, молдаване, волохи, евреи, украинцы. В1897 год, когда проводилась единственная в императорской России всероссийская перепись населения, в Тирасполе проживало 27 885 жителей, в начале XX века — около 30 тысяч, а в конце 80-х XX века — около 200 тысяч населения вместе с городом Днестровском и селом Кременчуг.
По данным, предоставленным в администрации города на конец 2012 и 2016 года, численность постоянного населения в 2012 году составила 146,6 тысяч людей, а в 2016 году — 138,5 тысяч, а именно женщин — 80,1 тысяча и 76,2 тысячи соответственно, мужчин — 66,5 тысячи и 62,3 тысячи.
Между тем, число новорожденных к концу 2016 года зафиксировано больше, чем к концу 2012 года — 1631 и 1548 соответственно. Немного снизилось число браков — 1104 и 1326, но и число разводов также — 628 и 773. Уменьшилось число пенсионеров к 2016 году по сравнению с 2012 годом — 31262 и 37293, впрочем, как и трудоспособного населения — 76,1 тысяча и 87,5 тысяч.
Численность занятых в экономике города Тирасполя также снизилось в 2016 году в сравнении с четырьмя годами ранее — 53,7 тысяч и 59,6 тысяч. Больше всего тираспольчан трудятся в сфере промышленности — 15,5 тысяч в 2012 году и 12,7 тысяч в 2016 году, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, заготовки — 11,6 тысяч и 10,2 тысяч соответственно, в образовании — 8,1 тысяча и 7,7 тысяч, а также в здравоохранении и социальном обеспечении, физкультуре, отдыхе и туризме — 5,7 тысяч и 5,8 тысяч.